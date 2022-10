Kickboxing e fair play – Edoardo Ferrari (Yama Arashi) premiato il 3 novembre al Salone d’onore del CONI

Un bel gesto sportivo che continua a far parlare di sé anche a livello ufficiale con una serie di premiazioni. Non si spegne l’eco che riguarda Edoardo Ferrari, giovanissima promessa della Yama Arashi che a giugno a Jesolo ha vinto il titolo tricolore di kickboxing nella categoria Young Cadet 10-12 anni al limite dei 32 chilogrammi nel Light Contact.

Nell’occasione, Edoardo aveva vinto la finalissima a tavolino perché il suo avversario era arrivato in ritardo al palasport a causa di problemi di viabilità, aveva quindi ricevuto la medaglia d’oro con tanto di premiazione e foto di rito. Ma quando il suo avversario era riuscito, seppur fuori tempo massimo, a raggiungere la sede delle gare Edoardo aveva deciso di restituire la medaglia ai giudici e combattere la gara per assegnare nuovamente il titolo. Per la cronaca aveva poi vinto nuovamente la medaglia d’oro, aggiudicandosi il combattimento e legittimando ulteriormente il verdetto.

Dopo esser stato premiato lo scorso 7 settembre a San Marino dal Comitato nazionale sanmarinese Fair play con il premio al gesto nella quinta edizione, della Giornata mondiale Fair Play, giovedì 3 novembre Edoardo sarà premiato al salone d’onore del CONI al Foro Italico a Roma ricevendo uno dei premi organizzati dall’European Fair Play Movement (Efpm) in occasione del proprio congresso.

