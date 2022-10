Serie B2 – A Gossolengo arrivano le giovani del VTB Aredici Bologna, Guaschino: “Nessuna squadra va sottovalutata”

Il Fumara torna al Palazzetto di Gossolengo per la quarta giornata di campionato nel girone F di serie B2. Ad attendere le biancoblu, che scenderanno in campo sabato alle 20:30, la formazione di VTB Aredici Bologna che finora ha racimolato due punti frutto della vittoria all’esordio nel derby bolognese con Persiceto: in seguito la formazione rossoblu ha incassato due sconfitte per 3-1 con Centro Volley Reggiano e Arbor.

Bologna può vantare uno dei roster più giovani del girone e propone un gioco piuttosto veloce, un’avversaria in parte diversa quindi dal Centro Volley Reggiano affrontato e sconfitto in quattro set dal Fumara nella precedente uscita. Partita dove la centrale Stefania Guaschino è stata tra le migliori realizzatrici nel sestetto di coach Mazzola.

«Con Reggio abbiamo iniziato bene: ci riusciva tutto e facevamo pochi errori dimostrando una bella intesa di squadra che già sentivamo anche nel precampionato».

La vittoria sul CVR è arrivata dopo quattro set: in seguito ad un’ottima partenza del Fumara il terzo set si è rivelato più complesso del previsto: oltre al ritorno delle avversarie la squadra di coach Mazzola ha subito un calo di concentrazione, un aspetto da migliorare in vista della prossima gara.