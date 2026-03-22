Volley, Serie D – Il River certifica il secondo posto in classifica: secco 3-0 al GiocoGalaxi

Importante vittoria per il RIVER DECALACQUE che, grazie al successo ottenuto ai danni delle parmigiane del GIOCOGALAXI, certifica il secondo posto in classifica, grazie ad un vantaggio di 13 punti sulla terza posizione a quattro partite dalla conclusione della regular season. Il rotondo 3-0 non deve, tuttavia, trarre in inganno in quanto i primi due set sono stati molto combattuti con le locali sempre ad inseguire e risolti a proprio favore sul filo di lana. Nel terzo parziale, invece, le trebbiensi hanno ottenuto un ampio margine nella fase centrale che ha permesso loro di gestire con tranquillità gli ultimi scambi.

Una prestazione altalenante delle ragazze del RIVER, che alla fine riescono a portare a casa il bottino pieno, anche si bisogna riconoscere i meriti delle mai dome avversarie. Prossimo turno venerdì 27 marzo al Palagambardella di Piacenza per l’ennesimo derby piacentino con la giovane formazione del TEAM 03.

DECALACQUE RIVER PC – GIOCOGALAXI PR 3-0

(26-24 25-23 25-14)

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 12, Viaroli (L1), Rocca 10, Manzari 3, Boiardi 3, Basile, Colombini, Cappellini 3, Euclidi 5, Molinaroli 7, Bersanetti (L2), Mozzi, Rolleri 7, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;

GIOCOGALAXI PR: Deacenco 11, Cadossi 4, Principato (L1), Parmigiani, Pessina 10, Masiello, Pintossi 6, Toscani, Silva 6, Amadasi, Tomasi 3, Meschi 5, Bottarelli (L2), All. Oppici;

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