Baseball – Le giovanili del Piacenza a Colorno per il Torneo Primavera

Il Torneo Primavera sancisce tradizionalmente l’avvio della stagione del baseball giovanile. Sui tre diamanti del Centro “Dorotea Sofia” di Colorno le giovani promesse del Ducato si confrontano in vista della lunga stagione che si esaurirà solo ad ottobre.

Il Piacenza sarà presente domenica con due formazioni: l’U15 affronterà in semifinale la Fortitudo Bologna (l’altra semifinale sarà Sala Baganza-Junior Parma) mentre l’U12 giocherà con Collecchio nel quadrangolare che vedrà in gioco anche Sala Baganza e Oltretorrente Parma. Nel pomeriggio le finali. L’U15 tornerà a Colorno anche domenica prossima per il secondo atto di questa attesa manifestazione primaverile.