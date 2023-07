Baseball – L’U15 del Piacenza è terza in regione, ma per le semifinali nazionali occorre un turno di ripescaggio

L’U15 del Piacenza Baseball manca il primo appuntamento con le semifinali nazionali ma non tutto è perduto perché con il terzo posto in regione potrà godere di una ulteriore chance ai primi di settembre. La pool che a San Lazzaro di Savena doveva definire il podio in regione ha detto male ai colori biancorossi. La squadra di D’Auria è infatti uscita battuta sia contro i padroni di casa (16-14) che con i riminesi del Torre Pedrera (16-5) che alla fine si sono aggiudicati il concentramento.

Il racconto

La grossa occasione i piacentini l’hanno sprecata nella prima partita, finita al tie-break al secondo inning supplementare. Una autentica maratona che Piacenza ha dovuto affrontare in emergenza vista l’improvvisa indisposizione del lanciatore partente Manfredini ( per lui solo uno scampolo di gioco nella fasi finali). Un imprevisto che ha scombinato le strategie biancorosse, compromettendo le chance di agguantare le semifinali. Nonostante tutto la squadra lottava, terminava gli innings regolamentari sul 6-6 ed al primo supplementare rispondeva con caparbietà ai 5 punti segnati dal San Lazzaro. Purtroppo a condannare il Piacenza era il tie-break all’8° inning dopo che diverse occasioni favorevoli erano state sprecate.

Tanto amaro in bocca anche perché nel successivo incontro, contro un Torre Pedrera che poteva contare sul lanciatore partente della Nazionale U15. La formazione biancorossa del Piacenza Baseball doveva arrendersi pressoché in partenza in quanto i lanciatori di ruolo erano stati utilizzati tutti contro San Lazzaro. Un epilogo certamente assai diverso da quelle che erano le premesse. Ora resta un mese per prepararsi al girone di ripescaggio in programma sabato 2 settembre contro Senago (MI) e Pool77 Bolzano in sede da destinarsi. Solo la prima staccherà il biglietto per la semifinale nazionale del 16 settembre contro Viterbo, Codogno e Torre Pedrera.