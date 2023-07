Volley, Serie B – Davide Rosati continua a guidare la seconda linea della Canottieri Ongina

Secondo anno in giallonero per Davide Rosati, libero classe 2000 che anche nella prossima stagione guiderà la seconda linea della Canottieri Ongina in serie B maschile. Protagonista nella sua prima avventura in terra piacentina, il giocatore cremasco farà parte nuovamente del roster allenato da Gabriele Bruni.

Il direttore sportivo Donato De Pascali

“È bastata una sola stagione per stabilire con Davide un forte senso di simbiosi e di intenti. Ragazzo che nel proprio zainetto personale contiene rare virtù, è un atleta metodico, affamato, sempre disponibile e volto costantemente a raggiungere il massimo livello di prestazione personale e di squadra. Lavorare e confrontarsi con lui è particolarmente semplice, razionale ed essenziale, basta un cenno di intesa per stabilire sintonia costruttiva. Si inserisce perfettamente – allungandola – nella fila costituita da liberi importanti che nella storia della Canottieri Ongina hanno vestito la maglia diversamente colorata”.

Le parole di Rosati

“Per me continuare alla Canottieri Ongina era la cosa più naturale: è un ambiente stimolante e ambizioso, in cui si lavora bene. Inoltre nello scorso anno si è creato un ottimo rapporto con tutto lo staff e i giocatori, quindi c’erano tutti i presupposti per rimanere. La scorsa stagione è stata ottima, anche se forse c’è un po’ di rammarico per come è terminata, ma sicuramente ci servirà da stimolo per lavorare ancora di più in palestra. Per la prossima stagione sarà importante trovare subito il giusto amalgama all’interno del gruppo in modo da poter lottare per obiettivi sempre più ambiziosi”.

Cambio di girone

Nella prossima stagione in serie B maschile, la Canottieri Ongina migra dal girone A al raggruppamento D. Comprende formazioni emiliane, lombarde, venete e il derby provinciale con le promesse della Gas Sales, club di Superlega.

Oggi, infatti, la Fipav ha reso noto la composizione dei gironi, con le 120 squadre complessivamente ai nastri di partenza. La regular season inizierà nel week end del 7-8 ottobre e si concluderà l’11-12 maggio. Per la B maschile, in palio 6 promozioni in A3.

Per la squadra di Gabriele Bruni, ben otto saranno le avversarie nei confini regionali: oltre al derby contro la Gas Sales, ci saranno le sfide contro la reggiana Ama San Martino e contro il blocco modenese formato da Scuola di Pallavolo Anderlini, National Transports Villa d’Oro, Kerakoll Sassuolo, Univolley Carpi, Spezzanese e Modena Volley. A loro si sommano le lombarde Kema Asola Remedello e Viadana Volley e le venete Volley Veneto Benacus e Arredopark Dual Caselle, quest’ultima affrontata dai gialloneri nel girone iniziale degli scorsi play off.

Il girone

Scuola di Pallavolo Anderlini, National Transports Villa d’Oro, Kerakoll Sassuolo, Univolley Carpi, Spezzanese, Modena Volley, Ama San Martino, Gas Sales Volley, Canottieri Ongina, Kema Asola Remedello, Viadana Volley, Arredopark Dual Caselle, Volley Veneto Benacus.