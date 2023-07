Volley, Serie B2 – Colpo al centro per la Pallavolo Alsenese: Sara Scurzoni

Un importante colpo di mercato nel cuore della rete gialloblù, che alza ulteriormente il tasso tecnico della rosa e aggiunge un tassello anche alle ambizioni di alta classifica nel prossimo campionato di serie B2 femminile. La Pallavolo Alsenese dà il benvenuto alla centrale Sara Scurzoni, nello scorso anno in B1 al Progetto Valtellina.

Nata il 15 settembre 1999 a Genova e originaria della località di Palmaro, Sara Scurzoni è alta un metro e 86 centimetri e ha iniziato la propria carriera nel Volare Volley Genova, per poi crescere nella Normac Genova e sbarcare in B1 alla Scuola del Volley Varese sotto la guida di Annalisa Zanellati. Con la maglia ligure dell’Olympia, Sara ha festeggiato due promozioni, prima dalla B2 alla B1 e poi dalla B1 all’A2. La stagione 2021/2022 infine ha spalancato le porte delle serie A, nello specifico l’A2 con i colori della Tecnoteam Albese Volley Como prima della scorsa esperienza in Valtellina.

“Ci serviva una centrale con caratteristiche diverse da Elisa (Frassi) e dopo tanto prodigarci sul mercato ci è stata proposta Sara, che pensavamo irraggiungibile per la categoria. Invece la ragazza si è dimostrata disponibile, alla fine ha accettato la nostra proposta e potrà essere veramente la ciliegina sulla torta, visto il suo passato di grandi stagioni in B1 e A2. Ricordo che quando ero a Fiorenzuola l’incontrai, giovanissima, a Genova con la Normac e già allora ci aveva impressionato per fisicità e colpi. Averla ora dalla nostra parte mi fa veramente piacere e ringrazio il nostro direttore generale Emanuele Piccoli che ha portato avanti la trattativa”.

Le parole di Sara Scurzoni

“Mi è piaciuto tantissimo il progetto della società e mi sono voluta “tuffare” in questa nuova esperienza, in un campionato che da un po’ di tempo non affrontavo. Ad Alseno mi sono sembrate persone molto serie e ho già giocato a Genova con Mercedes Pieroni (palleggiatrice gialloblù, ndc). Sono molto contenta di iniziare questa nuova avventura e speriamo di portare a casa l’obiettivo stagionale. Per quanto mi riguarda, c’è sempre da migliorare, vorrei imparare sempre di più e mi metterò di nuovo in gioco: spero di dare il mio meglio per la squadra e per la società. Le mie caratteristiche? Direi che il tratto che mi contraddistingue è l’attacco in fast”.

La Pallavolo Alsenese conosce le compagne di viaggio nel girone E

Derby piacentino con San Giorgio oltre ad avversarie emiliane, lombarde e venete. Oggi la Pallavolo Alsenese ha conosciuto le nuove compagne di viaggio nel prossimo campionato di B2 femminile. La Fipav, infatti, ha reso noti i gironi dei campionati cadetti, con la compagine gialloblù che passa dal girone F della scorsa stagione a quello E della prossima annata pallavolistica, con un mix di conferme e novità per quanto riguarda chi sarà dall’altra parte della rete.

Per la squadra di Federico Bonini, ci saranno la sfida piacentina contro San Giorgio, quella contro la parmense Galaxy Inzani, mentre quattro saranno le avversarie modenesi (Moma Anderlini, Mirandola, Zerosystem e Soliera). Il trio lombardo sarà composto da Piadena, Viadana e Davis 2 C, mentre il fronte veneto sarà formato da Cerea, Be One, Spakka Volley e Top Volley Verona.

Per quanto riguarda la serie B2 femminile, 140 sono le formazioni complessivamente al via in Italia, mentre undici saranno le promozioni totali in B1. La regular season prenderà il via nel week end del 7-8 ottobre e si concluderà nel fine settimana dell’11-12 maggio 2024.

Il girone

Moma Anderlini Modena, Volley Stadium Mirandola, Pallavolo San Giorgio, Galaxy Volley Inzani, Pallavolo Alsenese, Zerosystem Modena, Hydroplants Soliera 150, Tecnimetal Piadena, Viadana Volley, Volley Davis 2C, Isuzu Cerea, Be One, Spakka Volley Spacer, Top Volley Verona.