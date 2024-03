Baseball – Piacenza batte Brescia (14-13) e trionfa nel Memorial De Benedetti

Il Piacenza Baseball scrive per la sesta volta il suo nome nell’albo d’oro del Memorial G. De Benedetti. Il successo al termine di una finale palpitante, decisa solo all’ultima battuta dell’ultimo inning. Dopo il largo successo piacentino di sabato sugli svizzeri del Losanna, il triangolare è proseguito domenica con in mattinata l’altrettanto agevole vittoria del Brescia sempre sugli elvetici (15-2). Tutto secondo pronostico quindi con l’annunciata finale tra i padroni di casa ed i lombardi. E anche se si trattava di un antipasto di campionato, è stata sfida vera e piena zeppa di colpi di scena con le due squadre che non si sono per nulla risparmiate.

La cronaca

I primi punti sono bresciani (2-0) ma Piacenza Baseball ribalta tutto al 2° inning con i singoli di Marelli e Torelli (3-2). A metà partita gli ospiti si riportano avanti ed al 5° i nostri affrontano il loro turno d’attacco sotto 6-4. La loro performance è però degna di nota con i singoli di Marelli ed Hernandez che, uniti a quattro basi per balls, fruttano 4 punti che modificano il parziale sull’8-6. Ma siamo soltanto a metà delle emozioni perchè al 7° i bresciani pareggiano con 4 punti ai quali Piacenza risponde con 2 (10-10 col profondo doppio di Albasi).

Ogni verdetto rimandato all’ultimo inning: Brescia apre con 3 punti che potrebbero stroncare i padroni di casa che viceversa mostrano carattere. Si rimboccano le maniche e intraprendono una rimonta che trova nei singoli di Pancini e Carrasco gli episodi salienti fino a concretizzarsi con un errore decisivo sulla battuta di Marelli, grazie al quale entra il quattordicesimo punto che sentenzia il successo dei biancorossi nel torneo di casa.

Nel complesso una due giorni che ha mostrato un Piacenza in progresso, capace oltretutto di portare a casa un successo che fa morale. Prossimo impegno sabato pomeriggio in casa contro gli Old Rags Lodi.

Formazione: Hernandez 2b/lan (Riviera es), Pancini 3b/ric/ss, Cetti ec(Travaini ed), Calderon dh(Carrasco 2b), D’Auria 1b (Albasi), Marelli ss/lan, Ramirez es(Mercedes ec), Torelli ric/3b, Gerardi ed(Carsana es/ric). Lanciatori: Cufrè (rl2 bv2 bb0 k3 pgl1),