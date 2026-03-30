Ciclismo – Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sfiora la vittoria a Vignola

Domenica con podio per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, che va vicina al colpo grosso a Vignola (Modena) nella gara per Donne Juniores del Gran Premio Fioritura organizzata dall’Us Formiginese. Nella volata decisiva, secondo posto per un soffio per la trentina Agata Campana, classe 2008 e che si è arresa solamente ad Angelina Novolodskaia (Petrucci Gauss). Per lei, secondo podio stagionale dopo quello inaugurale in Olanda.
Donne Juniores Vignola
1° Angelina Novolodskaia (Petrucci Gauss Cycling Team) 78,400 chilometri in 1 ora 57 minuti e 12 secondi, media 40,137
2° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink)
3° Anna Bonassi (Brescia-F. Magni)
4° Ambra Savorgnano (Team Ceresetto)
5° Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli)
6° Camilla Bezzone (Team Mendelspeck)
7° Camilla Murro (Team Ceresetto)
8° Viola Invernizzi (Petrucci Gauss Cycling Team)
9° Giulia Zambelli (Team Biesse Carrera Zambelli)
10° Maddalena Pascut (Team Wilier Breganze)