Baseball – Piacenza, vincono U14 E mini. L’U18 mercoledì contro Collecchio per mantenere il primo posto

Momento di grazia per le giovanili Piacenza Baseball. Nello scorso week-end solo vittorie: sabato doppio successo per il minibaseball U8 contro l’Oltretorrente Parma ( 14-9 e 15-12) mentre domenica altra bella vittoria, in rimonta, dell’U14 in casa contro Sala Baganza ( 10-9). Sotto 8-5 a fine 5° inning, i piacentini hanno ribaltato tutto al 6° con un attacco da 5 punti. Questa la squadra schierata: Rosario, Agosti, Desjardins, Achilli, Pardi, Pirtle, Bertonazzi E., Mendoza C., Ferrari, Reinoso, Bertolotti.

Mercoledì poi atteso scontro al De Benedetti contro Collecchio per l’U18 (play-ball alle 18). Per i biancorossi si prospetta un mese di fuoco, decisivo per inseguire la vittoria nel girone. La situazione di classifica vede quattro squadre in quattro punti con Piacenza Baseball capolista. I match da giocare sono ancora quattro e tutti scontri diretti perchè Piacenza dovrà vedersela due volte con Collecchio, terzo, con Sala Baganza, anch’esso terzo, e con Poviglio, secondo. Quattro settimane da dentro o fuori, assolutamente risolutive e le speranza è che i biancorossi, in testa dalla prima giornata, non sciupino tutto in dirittura d’arrivo.