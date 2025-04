United Riccione – Piacenza 0-3, Tris dei biancorossi che conquistano un successo importante sul campo dei romagnoli

Dopo la sconfitta casalinga contro il Forlì serviva una reazione da parte degli uomini di Rossini e la reazione c’è stata eccome: Il Piacenza fa il suo dovere e supera per – lo United Riccione e vede la salvezza matematica sempre più vicina. Le reti di Andreoli e Recino regalano 3 punti d’oro ai biancorossi che arrivano a 2 giornate dalla fine del campionato a +3 dalla zona playout.

Rossini per il turno prepasquale contro i romagnoli ripropone il solito 3-5-2 con Franzini tra i pali, Ruiz e Napoletano esterni a tutta fascia e D’Agostino in appoggio a Recino.

I biancorossi partono molto forte e iniziano a creare occasioni importanti già nei primi minuti. La prima grande occasione del match arriva con un colpo di testa da posizione ravvicinata da parte di Del Dotto, l’estremo difensore romagnolo riesce in qualche modo a bloccare il tentativo del difensore biancorosso.

Al 22’, poi, arriva il primo centro della partita: tutto parte dai piedi di Ruiz che dopo una sgroppata sull’esterno tenta il traversone al centro dell’area, Recino colpisce di testa, il portiere avversario respinge e Andreoli si fa trovare al posto giusto al momento e giusto e infila la rete del vantaggio biancorosso.

I padroni di casa non fanno in tempo a reagire e al 23’ arriva il raddoppio con Recino che, servito perfettamente con un lancio lungo da Napoletano, entra in area dall’out di sinistra e apre il destro trovando il gol che chiude il primo tempo sul risultato di 0-2.

La partita

Primo tempo

Le squadre sono in campo, via al match tra United Riccione e Piacenza. Segui gli aggiornamenti in diretta su Radio Sound.

8’- Biancorossi molto propositivi in questo avvio. Poco fa tentativo di imbucata da parte di Ruiz a cercare D’Agostino che, però, era in posizione di offside.

11’- Altra sgroppata di Ruiz che tenta il cross al centro dell’area, ma non arriva nessuno e quindi Riccione può ripartire. Piacenza partito forte.

13’- Opportunità da calcio di punizione per D’Agostino: palla che viene deviata in corner. Sugli sviluppi colpo di testa di Somma che il portiere di casa in qualche modo blocca. Due occasioni per il Piacenza.

22’- Andreoli insacca l’1-0! Tutto partito dai piedi di Ruiz che tenta il cross al centro, Recino colpisce di testa, il portiere avversario non trattiene il pallone e Andreoli appoggia in rete il vantaggio piacentino: 1-0!

23’- Altro gol per il Piace dopo un solo minuto! Recino, lanciato da Napoletano, entra in area da sinistra, calcia e infila il 2-0 a favore dei biancorossi. Ora è dominio Piacenza!

30’- Recino a bordo campo dopo un brutto colpo alla mano. Piacenza momentaneamente in 10’.

36’- Rientrato in campo Recino. Ritmi decisamente più bassi dopo il doppio vantaggio dei piacentini.

43’- Occasionissima per D’Agostino che fallisce un rigore in movimento.

45’- Fine primo tempo. I biancorossi sono in avanti per 2-0 e dominano in lungo e in largo. United Riccione non pervenuto in questa prima parte di match.

Secondo tempo

45’- Inizia ora la seconda frazione. Si riparte sul risultato di 0-2.

52′- Primo cambio della partita nelle file dei biancorossi: entra Castelli, fuori Recino.

55′- United Riccione che prova timidamente a farsi vedere in zona offensiva. Poco fa tiro tentato da De Vito da posizione impossibile, palla abbondantemente a lato.

61′- Castelli pochi metri dentro l’area, servito da Napoletano, tutto solo calcia, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Biancorossi alla ricerca del tris.

65′- Eccolo il tris biancorosso! D’Agostino, servito da Napoletano, appoggia in rete con il piattone e fa 0-3.

67′- Altro cambio nelle file dei piacentini: Bachini subentra a Tentoni.

79′- Ritmi decisamente abbassati. Piacenza che gestisce egregiamente il risultato.

81′- Fuori Andreoli, dentro Muhic.

90′- 4′ di recupero assegnati dall’arbitro.

90+4′- Finisce qui. Piacenza che supera per 3-0 lo United Riccione e si ritrova a +4 dalla zona playout.

Le formazioni

Piacenza (3-5-2): Franzini; Del Dotto, Somma, Iob; Napoletano, Andreoli, Tentoni, Palma, Ruiz; D’Agostino, Recino. All. Rossini.

United Riccione: Andreoli, Greco, Pollini, Locanto, De Vito, Egharevba, Fontana, Bartoli, Monaco, Marrone, Cani. All. Bolzan.

A cura di Riccardo Celli