Baseball – Prima giornata di fuoco per Piacenza: al De Benedetti arriva Seveso

Il campionato di B irrompe al De Benedetti con un Piacenza Baseball-Altopiano Seveso che non può far dormire tranquilli. I brianzoli partono con la manifesta intenzione di migliorare il terzo posto nel girone ottenuto l’anno scorso e quindi non rappresentano un avversario morbido per i biancorossi, nel turno di apertura della stagione 2025 (gara1 inizierà alle 11 e gara2 un’ora dopo il termine della prima partita). Un avvio zeppo di incognite, con nuove avversarie nel girone ed un precampionato forzatamente ridotto a causa del maltempo che ha caratterizzato il mese di marzo.

E poi la rosa, a disposizione di Andrea D’Auria, che pur non essendo stata stravolta qualche modifica l’ha subita. Il pezzo da novanta è il lanciatore italo-venezuelano, di passaporto iberico, Jesus Da Silva che, guarda caso, l’anno scorso era punta di diamante del Seveso. Un dettaglio in più e neanche trascurabile che rende questo opening-day più piccante. Salvo imprevisti Da Silva dovrebbe garantire solidità e competitività in gara2, quella riservata ai lanciatori non di scuola italiana. C’è poi da registrare il ritorno di Jesus Chacon, che sarà l’interbase, e l'”assunzione” a tempo pieno dell’utility Maicol Zironi che nel 2024 si era visto a sprazzi in quanto condiviso con la serie C a Lodi. Dopo un anno sabbatico conforta anche il ritorno di Luca Gardenghi, un atleta le cui disponibilità e determinazione finiranno per essere molto utili come in passato.

Rosa comunque all’insegna della gioventù, con molti U18 per proseguire un progetto avviato l’anno scorso e che ci si attende produca ulteriori frutti dopo la serena salvezza conquistata nel 2024. Lo staff tecnico lavora in questo senso proiettandosi verso un futuro, che non vuol essere troppo lontano, nel quale la squadra possa arrivare ad acquisire competitività assoluta nella categoria. Entrando nel merito delle vicende più recenti che hanno accompagnato la vigilia di questo esordio, ci sono purtroppo da lamentare due infortuni di non lieve entità che precluderanno l’impiego contro l’Altopiano del ricevitore Andrea Pancini ( stiramento alla spalla destra) e dell’interno Angel Hernandez (frattura di un dito della mano sinistra). Due assenze non da poco che obbligheranno D’Auria a ridisegnare il line-up con la speranza, almeno per Pancini, di un rientro già tra quindici giorni dopo la sosta pasquale.

Le altre sfide

Rho-Old Rags Lodi e gara1 JFK Mondovì-Catalana Alghero. Domani Brescia-Ares Milano e gara2 JFK Mondovì-Catalana Alghero.

Giovanili

In settimana sconfitta 8-3 dell’U18 a Collecchio mentre oggi è l’U15 che affronta al De Benedetti (ore 16,30) ancora Collecchio. I piccoli dell’U12 viaggiano sempre oggi a Parma a domicilio dello Junior.

Roster

STAFF TECNICO: Andrea D’Auria Head Coach), Omar Cristalli (Coach 3^ base), Carlos Avila (Coach 1^ base), Kelvin Monsalve (Pitching Coach), Marcello Rossi (Pitching Coach/Bull-pen Coach).

LANCIATORI: Jesus Da Silva (età 21- n.10), Niccolò Loardi (età 33-n.91), Riccardo Lovattini (età 18 – n.7), Lorenzo Sanna (età 24 – n. 69).

RICEVITORI: Guglielmo Carsana (età 28 – n.29), Luca Gardenghi (età 24 – n.31), Andrea Pancini (età 17 – n.8).

INTERNI: Jesus Chacon ( età 24 – n.19), Joshua D’Auria (età 16 – n.32), Angel Hernandez (età 16 – n.33), Marco Travaini ( età 16 – n.24).

ESTERNI: Yamil Calderon (età 34 ò n.25), Paolo Cetti (età 35 – n.23), Paolo Contardi (età 37 – n.3), Tommaso Gerardi (età 17 – n.39), Pietro Mandas (età 17 – n. 41), David Mercedes ( età 17).

UTILITY: Andrea Albasi (età 20 – n.11), Federico Marelli (età 19 – n.65), Jonathan Ramirez (età 16 – n.15), Maicol Zironi (età 18 – n.22)

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE e CLASSIFICATORE: Paolo Chimenti