Baseball, Serie B – Inizia il girone di ritorno: Piacenza in trasferta a Fossano

Dopo aver concluso il girone d’andata con un netto doppio successo nel recupero contro Seveso, il Piacenza Baseball è chiamato all’impegnativa trasferta di Fossano. La classifica non deve trarre in inganno perché i piemontesi occupano al momento l’ultimo posto in coabitazione con lo Junior Parma ma sono risultati avversari ostici per chiunque, soprattutto per Piacenza, che negli ultimi anni non sempre è riuscita nel doppio successo e quando lo ha fatto, è stato sempre con punteggi ristretti in partite aperte fino al termine.

Le prestazioni offerte dal reparto lanciatori nelle ultime uscite sono di altissimo livello, l’attacco deve trovare continuità così come la difesa. Trovando la quadra tra questi elementi si potrebbe davvero cambiare marcia per la seconda parte di stagione.

Programma Girone A

Fossano-Piacenza; Catalana Alghero-Milano; Avigliana-Junior PR; Ares MI-CABS Seveso;

Classifica Girone A

Milano 12v 2p; Catalana Alghero 10v 4p; Piacenza e Ares MI 8v 6p; Avigliana 7v 7p; CABS Seveso 5v 9p; Fossano e Junior PR 3v 11p.

In campo le giovanili

Tutte in campo le giovanili del Piacenza per un intenso week-end di gare. Piatto forte sabato con tre squadre impegnate. La franchigia U18 Piacenza/Brescia è in trasferta a Lodi (diamante Faustina ore 16) contro gli Old Rags e cerca punti in chiave play-off. Al De Benedetti invece l’U15 ospita il Sala Baganza (ore 17) con primato e imbattibilità da difendere mentre al Montesissa (ore 15) il Sala sarà ancora ospite ma stavolta contro l’U12. I piccoli biancorossi sono reduci dalla bella vittoria in trasferta riportata mercoledì a Reggio Emilia (18-12).Chiude un calendario così pieno l’U14 che domenica mattina (ore 10,30) allo Stuard di Parma fa visita alla Crocetta.