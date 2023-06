Carlo Bonomi all’assemblea di Confindustria: “Nessuna crescita con una demografia come la nostra”.

Fabbrichiamo il futuro. Questo il tema della 78esima assemblea di Confindustria Piacenza. Non a caso erano presenti centinaia di studenti piacentini che hanno voluto portare le proprie osservazioni e dialogare col mondo imprenditoriale. All’assemblea era presente anche Carlo Bonomi, presidente nazionale di Confindustria, intervistato dal giornalista Andrea Bignami. Bonomi ha voluto però sottolineare un punto critico, l’aspetto demografico.

Carlo Bonomi “Servono politiche a medio e lungo termine”

“Il passaggio generazionale è un tema cardinale per l’industria e non solo- ha sottolineato Carlo Bonomi all’assemblea di Confindustria – ma il problema è che questo paese ha una curva demografica asfitica, l’Istat dice che nei prossimi decenni ci ridurremo di un terzo. Non possiamo fabbricare il futuro con una società che invecchia sempre di più. Nessuna economia può crescere con una curva demografica asfitica”.

“Non esiste un provvedimento che possa risolvere un problema di queste dimensioni, va affrontato in maniera organica. Ma qualsiasi politica si possa mettere in campo oggi- afferma il presidente nazionale dell’associazione degli industriali– non darà frutti prima di venti o trent’anni. Servono politiche che guardino al medio e lungo termine”.

Industria piacentina importante per il tessuto economico locale

Si è tenuta a Piacenza Expo la la 78esima assemblea di Confindustria Piacenza. Il presidente provinciale Francesco Rolleri nella sua relazione ha comunicato che l’industria piacentina produce il 26% del pil provinciale e quasi la totalità delle esportazioni. Un dato che indica quanto l’industria piacentina non solo sia importante per il tessuto economico piacentino, ma anche in crescita, nonostante questi anni di grande difficoltà, ma servono i giovani per crescere ancora.