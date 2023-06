Rimozione auto abbandonate a Piacenza nei quartieri Acer, Bergonzi: “Sconfitti i prepotenti” – AUDIO

Rimozione auto abbandonate nei quartieri di Acer, le operazioni si sono svolte durante la mattinata del 9 giugno partendo da via Divisione Partigiana 12. Sul tema è intervenuto a Radio Sound, il Presidente di Acer Piacenza Marco Bergonzi.

Si tratta di veicoli abbandonati da tempo, anche da 10 anni, in stato indecoroso. Pensate che abbiamo rimosso anche un camper. Purtroppo gli inquilini come si deve, erano costretti a vivere nel degrado di auto abbandonate. Andremo avanti fino a esaurimento in qualsiasi immobile di edilizia residenziale pubblica a Piacenza. E’ una risposta delle persone perbene ed è una sconfitta dei prepotenti che con i loro comportamenti incivili pensano di potersi appropriare di spazi non loro.

Quali sono state le prime zone interessate dalle rimozioni?

Tre mezzi sono stati rimossi in via Divisione Partigiana, poi siamo andati in via Zanetti dove c’erano 6 veicoli, ma uno è stato rimosso da una persona. La prossima settimana avremo un altro intervento. Vogliamo dare un segnale che le cose stanno cambiando.

Combattere il degrado è una priorità

E’ un doppio segnale, premiare chi merita come abbiamo fatto in un recente evento come la Festa dei Vicini, e sanzionare chi si comporta male. Ci sono tante persone che non riescono a ottenere un alloggio pubblico, quindi starci dentro impone un certo tipo di comportamento. Io sono dell’idea che le multe non siano efficaci, bisogna arrivare a sanzioni che possano comportare la perdita dell’alloggio.

Rimozione auto abbandonate a Piacenza: AUDIO intervista

Il sito di Acer Piacenza.