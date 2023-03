Baseball – Solo vittorie al torneo Primavera di Colorno per il Piacenza

Domenica all’insegna del successo per le squadre con le quali il Piacenza Baseball ha partecipato alla prima giornata del Torneo Primavera, disputato a Colorno. Quattro partite e quattro convincenti vittorie per U15 e U12 che si sono così aggiudicate i due quadrangolari in programma. Questo il dettaglio dei risultati: l’U15 ha aperto la giornata battendo nettamente la Fortitudo Bologna per 12-0 al termine di un confronto senza storia fin dall’inizio.

La finale era contro Sala Baganza e stavolta il punteggio restava in parità (2-2) per i primi due innings. La svolta al terzo con 5 punti biancorossi che indirizzavano la partita verso il successo per la squadra di Riviera che alla fine aveva la meglio per 12-5. Questi i protagonisti in campo: Chalas, D’Auria, Manfredini, Achilli A., Ramirez, Termotto, Travaini, Agosti, Blanco, Seneci, Riviera, Jaramillo.

Sugli scudi anche l’U12 di Davide Bertonazzi. In semifinale il Collecchio non creava problemi e veniva battuto 10-1. In finale la vittoria era ancora più netta con un 16-0 senza patemi sull’Oltretorrente Parma. Due ottime uscite per la formazione più giovane del Piacenza Baseball che a Colorno ha schierato questi atleti: Caminati, Bertonazzi A., Milani, Rosario, Bertonazzi E., Mendoza C., Jimenez F. e M., Lezama, Achilli L., Ferrari, Ozzola e Mendoza J.