Sistema Cultura Piacenza 2023, Fiazza: “Svolta sul rapporto con gli artisti. Tra le idee il Festival della nebbia ” – AUDIO

Sistema Cultura Piacenza 2023, Christian Fiazza: “Una svolta sulle modalità del rapporto con artisti e creatività“. A Palazzo Farnese, l’assessore alla Cultura ha parlato dei contenuti del bando “Sistema Cultura Piacenza 2023”, di prossima pubblicazione.

Un cambio di passo dei rapporti tra gli artisti, quindi la creatività, e l’Amministrazione Comunale. Accade che siamo noi a individuare alcuni momenti dell’anno ritenuti importanti per i cittadini. In particolare la primavera, il periodo prima delle vacanze estive, il mese settembrino, la nebbia in autunno o il Natale. L’Amministrazione dunque individua alcuni momenti dell’anno temporali nei quali propone dei concetti. In particolare sono delle suggestioni collegate ad alcuni eventi particolari.

Facciamo un esempio

A maggio avremo dentro il bando Sistema Cultura Piacenza 2023, un micro bando con un importo da assegnare, dove chiederemo alle associazioni di danza di presentarci un progetto ispirato al titolo “Le rondini Farnesiane”. Perché questo nome? Perché abbiamo la più importante colonia di rondoni europea e lo abbiamo scoperto grazie al lavoro degli ambientalisti molto attenti per le coperture del Farnese. A giugno a tutti gli anni c’è il Festival dei rondoni, per questo colleghiamo le due cose. Dunque ci sarà questo micro bando dove chi vuole potrà partecipare con la sua proposta vedersi assegnare il contributo per realizzare questi progetti in quel periodo completamente gratis per i cittadini.

Un racconto annuale

Sì. A giugno porteremo il teatro nelle periferie, mentre a settembre ci saranno le note di Verdi in questi posti. A ottobre daremo spazio alla fotografia con una mostra a Palazzo Gotico. A novembre abbiamo pensato al Festival della nebbia e poi c’è il periodo natalizio.