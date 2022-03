Batterio nell’acqua delle scuole Don Minzoni e Carella, scattano le verifiche: “Nessun rischio per la salute”

A seguito di interventi e verifiche effettuati in questi giorni dai Servizi Educativi del Comune in collaborazione con l’Ufficio Manutenzione dello stesso ente, è emerso come risulti azzerata nell’acqua delle scuole Don Minzoni e Carella la presenza di microorganismo Pseudomonas, non patogeno per via alimentare, che, seppur rilevato, nei giorni scorsi, in valori ben al di sotto dei parametri previsti per legge e dunque non considerati pericolosi per la salute dei minori, aveva attivato in forma preventiva il corretto protocollo di controllo.

In base a quest’ultimo, si era provveduto immediatamente alla fornitura alle scuole interessate di acqua in bottiglia, per procedere contestualmente agli interventi e alle analisi ulteriori, che rilevando oggi l’azzeramento di tale batterio, determinano la comunicazione agli istituti, al personale docente e non docente, e alle famiglie degli alunni, della ripresa della normale fornitura di acqua.