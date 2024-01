La befana dei vigili del fuoco regala caramelle e sorrisi, caserma affollata da famiglie e bimbi entusiasti – FOTO e VIDEO

“Siamo sempre felici di aprire la nostra sede ai bambini: come dico sempre, sono proprio loro i nostri primi fan”. Queste parole di Massimo Clini, ispettore antincendio dei vigili del fuoco di Piacenza, racchiudono al meglio lo spirito della giornata dedicata alla Befana dei pompieri, tradizionale appuntamento che si sarebbe dovuto tenere lo scorso fine settimana ma che gli organizzatori hanno scelto di rinviare per maltempo. E hanno fatto bene, perché questo pomeriggio la caserma di Strada Valnure era davvero affollatissima, praticamente un’impresa trovare parcheggio nonostante le ampie disponibilità intorno alla struttura.

“Non avevamo dubbi su questa importante partecipazione perché l’Epifania è sempre una grande festa. Per questo motivo l’abbiamo rimandata e non ci siamo fatti scoraggiare dal maltempo”, continua Clini.

Ma l’Epifania è anche l’occasione per i pompieri per raccogliere giocattoli da donare poi ai bambini meno fortunati, in particolare i piccoli ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale di Piacenza. E, a conferma della generosità dei piacentini, sono state davvero tante le famiglie che si sono presentate con un gioco.

“E’ bellissimo. Il fatto che un bambino possa venire qui e donare un giocattolo a un altro bimbo meno fortunato secondo me è molto formativo e soprattutto incarna alla perfezione lo spirito dei vigili del fuoco: aiutare gli altri”.

I vigili del fuoco, poi, hanno esposto le magliette che da qualche tempo propongono alla cittadinanza “I love pompieri” il cui ricavato sarà donato interamente al reparto di pediatria.

I piccoli visitatori, dopo aver partecipato alle attività organizzate per l’occasione (spegnimento di un incendio, scalata, visita guidata dei mezzi) hanno salutato la befana che durante la sua discesa ha lanciato caramelle ai tanti bimbi con le braccia protese verso l’alto. Una bellissima giornata di festa.