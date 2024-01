Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad stecca nel big match: fa festa la Zerosystem (3-0)

Scontro al vertice amaro per la Rossetti Market Conad, che in B2 femminile cede 3-0 a San Damaso contro la Zerosystem e viene agganciata in vetta dalle stesse modenesi, incassando il secondo ko stagionale. Nel primo impegno del nuovo anno, la formazione alsenese ha pagato una serata storta, con i meriti dell’avversario che si sommano a una dose di sfortuna sulla sponda gialloblù, tra qualche acciacco e malanni stagionali, oltre all’infortunio in avvio di secondo set alla palleggiatrice Mercedes Pieroni (ginocchio), uscita a braccia dal campo.

ZEROSYSTEM-ROSSETTI MARKET CONAD 3-0

(25-14, 25-20, 25-20)

ZEROSYSTEM: Pecorari 10, Semprini 14, Sarego 21, Tesini 7, Credi 8, Bellei 2, Borelli (L). N.e.: Piemontese, Caroli, Benelli, Dangiolella (L). All.: Andreoli

ROSSETTI MARKET CONAD: Pieroni, Falotico 5, Frassi 4, Bernabè 13, Spagnuolo 8, Scurzoni 4, Toffanin (L), Marchesi, Neri 1, Palazzina, Bozzetti. N.e.: Ramponi, Brunani, Gandolfi (L). All.: Bonini