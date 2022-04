Bel tempo a Pasqua nel piacentino, Paolo Corazzon (3B Meteo): “Arriva aria più fredda, ma non sono in pericolo grigliate e gite fuori porta” – AUDIO

Bel tempo a Pasqua nel piacentino, Paolo Corazzon (3B Meteo): “Arriva aria più fredda, ma non sono in pericolo grigliate e gite fuori porta”. Il noto volto televisivo è stato ospite di Radio Sound.

Dopo i picchi di 25 gradi attesi a Piacenza, nella giornata di sabato le temperature subiranno una prima flessione legata all’avvicinamento del cavo d’onda dal Nord Europa. Tra Pasqua e il Lunedì dell’Angelo le temperature scenderanno di 5 gradi rispetto ai valori d’inizio weekend.

“Nel piacentino è previsto bel tempo nel lungo weekend Pasquale – commenta Paolo Corazzon di 3B Meteo – l’unica giornata variabile potrebbe essere quella di sabato, con la possibilità di qualche breve acquazzone in Appennino. Però si tratta di fenomeni isolati. Le temperature saranno però in calo per l’arrivo di aria fredda e vento da est. Comunque grigliate e gite fuori porta non dovrebbero essere in discussione”.

Buone notizie per Pasqua, ma rimane il problema legato alla siccità

“Sì, una situazione preoccupante. Gli ultimi aggiornamenti però indicano per la prossima settimana un cambiamento del tempo, con possibili precipitazioni, a partire da mercoledì 20 aprile”.

Bel tempo a Pasqua nel piacentino, Paolo Corazzon (3B Meteo): AUDIO INTERVISTA