Monsignor Cevolotto: “Davanti a questo presente è difficile credere nel futuro, ma dobbiamo guardare alla Pasqua con speranza” – AUDIO

“Un messaggio che vuole guardare oltre il presente che si sta mostrando in tutta la sua drammaticità. So che è difficile guardare oltre, avere un annuncio di speranza. E’ facile fermarsi al Venerdì Santo, è facile restare chiusi nel silenzio del Sabato, è difficile credere che ci sia una Pasqua, che ci sia un futuro. Io vorrei che tutti, non solo quelli coinvolti dal dramma in Ucraina, ma tutti possano andare oltre questo giorno della settimana”.

Monsignor Adriano Cevolotto, vescovo della Diocesi di Piacenza e Bobbio, ha incontrato la stampa per rivolgere gli auguri pasquali alla cittadinanza. Auguri molto particolari, considerato il periodo che stiamo vivendo: una pandemia ancora non terminata (anche se il peggio sembra essere passato) e una guerra in Ucraina che sta sconvolgendo il mondo.