Piacenza calcio – Cancelli aperti al “Garilli” per ricordare Davide Reboli. Sabato ingresso gratis contro la FeralpiSalò

Il Piacenza calcio ha comunicato che venerdì 15 aprile i cancelli dello stadio “Garilli” saranno aperti a partire dalle ore 20:15 per dare un ultimo abbraccio a Davide Reboli, convinti che la sua presenza in curva per tifare il suo Piacenza resterà per sempre.

Le parole della Curva Nord Piacenza

Trovare le parole per scrivere è praticamente impossibile, telefoni che hanno iniziato a squillare e nessuno ci poteva credere; abbiamo perso il nostro CAPO, la storia di PIACENZA e della nostra curva e città. Davide era PIACENZA e lo sarà per sempre, non ci devono essere appelli né niente. Il ritrovo per la nostra curva e la nostra gente per dargli l’ultimo saluto è domani sera ore 20:30 allo stadio Leonardo Garilli. Sabato tutti allo stadio ore 14:30 per la partita di campionato. Per tutte le tifoserie amiche e rivali che vorranno partecipare al funerale vi faremo sapere il prima possibile data e luogo. DAVIDE REBOLI PRESENTE !

Ingresso gratuito nei Distinti e nel Rettilineo

Piacenza Calcio 1919 comunica che in occasione della gara Piacenza – Feralpisalò, in programma sabato 16 aprile con fischio d’inizio fissato per le ore 14:30, i biglietti nel settore Rettilineo e nel settore Distinti saranno gratuiti. La Società vuole dare in questo modo la possibilità a tutti i tifosi di onorare Davide Reboli.

Attenzione: l’ingresso come detto sarà gratuito ma in ogni caso il biglietto della gara va fatto (essendo nominativo) quindi la società invita chiunque volesse partecipare a fare il biglietto in anticipo già oggi (dalle ore 17.00 alle ore 21.30 ai botteghini) oppure domani a partire dalle 10 del mattino in modo da evitare lunghe code ai botteghini.

La biglietteria presso lo stadio “Garilli” sarà aperta nei seguenti giorni e orari

– venerdì 15 aprile dalle ore 17.00 alle ore 21.30

– sabato 16 aprile dalle ore 10.00 alle ore 14.30