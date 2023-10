Bene la proroga dehors, Confesercenti: ora diventi una norma strutturale

Bene la proroga dehors, Fiepet Confesercenti esprime apprezzamento per l’approvazione al Senato dell’emendamento al DDL Concorrenza che proroga fino al 31 dicembre 2024 il regime di semplificazione sui dehors. “Un regime che auspichiamo possa diventare presto una norma strutturale”.

Così Cristian Lertora, Presidente Fiepet Confesercenti Piacenza.

“Vogliamo ringraziare l’impegno dei partiti della maggioranza per il risultato raggiunto: la proroga giova a

tutti, imprenditori e consumatori. Per noi era un punto dirimente per il sostegno delle nostre imprese ed in tal senso abbiamo profuso il massimo impegno, siamo oltremodo felici ed orgogliosi per il risultato

raggiunto.

Dehors e tavoli all’aperto aumentano l’attrattività delle nostre strade e delle nostre piazze,

permettono di affrontare in modo sostenibile i picchi di calore – sempre più frequenti – e sono anche un

argine efficace alle attività di somministrazione abusive nelle strade e quindi la malamovida. Soprattutto

garantiscono sicurezza e decoro, dove c’è una luce accesa c’è un punto di controllo, un presidio.

Anche i cittadini hanno recentemente espresso, all’interno del recente sondaggio di Confesercenti – SWG,

hanno chiaramente espresso il proprio orientamento. Tre italiani su quattro – il 76% – lo ritengono un fatto positivo, a fronte di un 25% circa che ha un giudizio negativo. Ed il 60% vorrebbe usare gli spazi

all’aperto, opportunamente attrezzati, anche d’inverno”

Anche la senatrice piacentina Elena Murelli (Lega) esprime soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento al ddl Concorrenza per estendere a dicembre 2024 il regime agevolato per dehors e tavolini all’aperto. “Parliamo di un intervento – afferma Murelli – che solo a Piacenza interessa oltre 600 realtà. Così come richiesto dalle associazioni di categoria, era necessario continuare a supportare tali attività”. Così in una nota la senatrice piacentina Elena Murelli.