Dehors liberi fino alla fine del 2023, Barbieri (Confcommercio): “Bene, ma gli interventi devono diventare strutturali” – AUDIO

Dehors liberi fino alla fine del 2023, Barbieri (Confcommercio): “Bene, ma gli interventi devono diventare strutturali”. Il direttore di Unione Commercianti Piacenza plaude al via libera del Governo alla proroga fino al 31 dicembre 2023 dei dehors senza autorizzazioni paesaggistica e culturale per bar e ristoranti. Lo prevede un emendamento al decreto milleproroghe approvato nelle Commissione Affari costituzionali e Bilancio del Senato.

Questi spazi esterni – spiega il direttore di Confcommercio Piacenza Gianluca Barbieri – oggi, non sono più un appendice dell’attività, ma sono un modo nuovo per vivere la convivialità. Il fatto che il Governo abbia pensato a questo ci fa essere molto soddisfatti, ma sarebbe importante che questi provvedimenti possano diventare strutturali. In particolare fare in modo che anche al termine di questa proroga si tenga conto della necessità di una semplificazione per quanto riguarda le autorizzazioni.

Per bar e ristoranti rimane la difficoltà a reperire personale. A volte ci sono rifiuti perché non tutti sono disponibili a lavorare durante il fine settimana, ma in altre occasioni ci sono offerte di lavoro discutibili. La verità sta in mezzo? Sì – commenta Gianluca Barbieri – perché uno dei modi migliori per incentivare a svolgere questi mestieri è quello di garantire delle paghe appetibili. L’operatore dove può agire? Sugli spazi di natura contributiva. Una cosa molto importante sarebbe il taglio del cuneo fiscale. Agire sulle buste paga significa lasciare più spazio ad aumenti retributivi che possano essere incentivanti per i giovani.

Dehors liberi fino alla fine del 2023, Barbieri (Confcommercio)- AUDIO intervista