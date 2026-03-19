Camera di commercio, supporto alle imprese piacentine per entrare nel mercato in Sud Africa

La Camera di commercio dell’Emilia offre supporto gratuito a 10 imprese delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia interessate a entrare o rafforzare la propria presenza sul mercato sudafricano. L’iniziativa prevede un servizio di ricerca personalizzata di partner commerciali, attività di scouting e l’organizzazione di incontri B2B online, in programma tra maggio e settembre 2026. Il progetto è plurisettoriale e si rivolge alle aziende dei diversi comparti produttivi del territorio.

Il Sudafrica rappresenta uno dei principali mercati emergenti a livello internazionale. Paese fondatore dei BRICS, presenta prospettive di crescita nel medio e lungo periodo e un’economia caratterizzata da settori rilevanti come industria mineraria e manifatturiera, con una domanda significativa di tecnologie e macchinari.

Nel 2025 le esportazioni delle imprese delle tre province dell’area vasta verso il Sudafrica hanno raggiunto 145 milioni di euro, con un incremento del 18,5% rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda la provincia di Piacenza, il Sudafrica si colloca al 57° posto tra i partner commerciali, con esportazioni pari a 10 milioni di euro nel 2025, in crescita dell’1,9% rispetto al 2024. Un risultato significativo se si considera che, nello stesso periodo, l’export complessivo piacentino ha registrato una flessione del 4,5%.

Le imprese potranno presentare le loro manifestazioni di interesse entro il 20 aprile 2026 seguendo le istruzioni contenute nel link seguente:

https://www.emilia.camcom.it/promuovere-limpresa-e-il-territorio/promuovere-limpresa-allestero/progetti-per-lestero/sud-africa-ricerca-partner-personalizzata-scouting-e-b2b-on-line-plurisettoriale

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