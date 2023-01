Prosegue “Rido Sogno e Volo” con “Bianco Silenzio” in scena fino al 28 gennaio

Prosegue la rassegna “Rido Sogno e Volo” va in scena “Bianco Silenzio”. Uno Spettacolo di Manicomics Teatro per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

BIANCO SILENZIO – MANICOMICS TEATRO

spettacoli matinée per Scuole SECONDARIE di II GRADO:

dal 23 al 27 gennaio ore 10.00

spettacolo in serale aperto al pubblico:

28 gennaio ore 21:00

di Francesco Barbieri e Mauro Mozzani

con Mauro Mozzani, Gian Carlo Boselli e Agostino Bossi – arrangiamenti Gian Carlo Boselli – scenografia Coccodrilli a Manovella – costumi e design: Sergio Anelli – tecnica Agostino Bossi, Graziano Marafante – realizzazione costumi Sandra Carta spettacolo realizzato ed offerto gratuitamente in tutte le repliche grazie al contributo di CGIL Piacenza – CISL Piacenza – UIL Piacenza – CNA Piacenza – Confindustria Piacenza – Confapi Pacenza e con il patrocinio della Prefettura di Piacenza, con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, di Emilia Informatica

Ogni mattina, in Italia, quattro persone si svegliano, si alzano, si lavano, si vestono , se hanno tempo fanno colazione, qualcuno si lava i denti e qualcun altro no, si infilano le scarpe, salutano la mamma, il marito, la fidanzata, i figli,….se non hanno nessuno chiudono a chiave la porta e lasciano la radio accesa che con i ladri non si sa mai. Ogni mattina quattro persone salgono sul bus, in macchina, in motorino, sul tram, in bicicletta, … ogni mattina,… quattro persone raggiungono il posto di lavoro… a volte no, e… muoiono.

“Bianco Silenzio” e una clowneria-monologo dove la storia di Camillo, 50 anni, volto bonario da clown si intreccia con le storie di Tarcisio, Rashid e Gavino, tre lavoratori vittime di incidenti sul lavoro. Camillo, sul finire dello spettacolo, morirà per un banale incidente di lavoro e questo lo sa perché lui e un clown, viene da un altro mondo ed e continuamente in bilico fra il nostro e quel mondo. Camillo avrà così una bella occasione: oltre a cercare di fare il suo spettacolo come mai prima potrà sfruttare il palco per ripercorrere, per tornare indietro, per capire, cosa avrebbe potuto fare, o dire, per evitare l’incidente e magari aiutare qualcun altro per evitarne in futuro.

“Bisogna farsi forza”, mormora fra sé Camillo, ” forza, che stasera non sei solo.” Solo oggi già persone sono morte sul lavoro. “Bianco Silenzio e stato scritto per suscitare interesse ed emozioni, per lasciare nel cuore e nell’anima di tutti quelli che potremo raggiungere una sensibilità maggiore nei confronti di un tema così importante e delicato come quello della sicurezza sul lavoro. Per promuovere un lavoro chiaro, sicuro, regolare, perché e il lavoro che vogliamo come diritto inalienabile ed esigibile per tutte le donne e tutti gli uomini.” (F.Tribi – Assessore al Lavoro della

Provincia di Piacenza) Bianco Silenzio e stato pensato per essere rappresentato non solo nei teatri, ma anche nelle scuole, nei luoghi di lavoro e di aggregazione

INFO e prenotazioni +39 3331741885 – info@manicomics.it