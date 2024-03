Bicicletta rubata in centro storico, due minorenni denunciati e mezzo recuperato

Ritrovata una bicicletta rubata, gli agenti hanno denunciato due ragazzini minorenni di origine straniera. I due sono accusati di ave rubato il mezzo in centro storico, lo scorso fine settimana. Per il momento gli agenti hanno riaffidato i due ragazzi ai genitori, mentre il proprietario ha potuto riavere la bicicletta sottratta.

La Squadra Mobile, nel corso del fine settimana, ha tratto in arresto un cittadino italiano classe 1961, destinatario di un provvedimento di cumulo pene per reati contro il patrimonio, in particolare furto e rapine commessi a Piacenza, per più di due anni ancora da scontare oltre a quanto già esposto. L’uomo sconterà quindi il resto della propria pena in regime di arresti domiciliari.