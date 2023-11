Biglietti omaggio Fiorella Mannoia. Al Teatro Regio di Parma il 29 novembre

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo di Fiorella Mannoia in programma mercoledì 29 novembre al Teatro Regio di Parma.

Il Teatro Regio di Parma si raggiunge facilmente in 9 minuti dal casello autostradale di Parma.

Fiorella Mannoia – Biglietti omaggio

Fiorella Mannoia

Teatro Regio di Parma

mercoledì 29 novembre – ore 21.00

Fiorella Mannoia in concerto a Parma

Dopo il straordinario successo dello spettacolo sold-out a Langhirano il 2 settembre, Fiorella Mannoia e Danilo Rea porteranno la magia di “Luce” al Teatro Regio di Parma mercoledì 29 novembre 2023 alle 21:00.

Concerto “Luce” di Fiorella Mannoia e Danilo Rea al Teatro Regio di Parma

Questo concerto unico rappresenta la collaborazione consolidata tra Fiorella Mannoia, una delle più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e Danilo Rea, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese. Sarà un’esperienza straordinaria che combina la melodia della canzone con l’improvvisazione jazz in una perfetta alchimia sonora, capace di incantare il pubblico con la sua intensità.

Parole dalla Mannoia e Rea

“Ce lo eravamo promessi da tanto, e finalmente ci ritroviamo sullo stesso palco. Il mondo del jazz e il mondo del pop si incontrano, in una cornice suggestiva, senza schemi, solo musica nella sua libertà,” spiega Fiorella Mannoia.

“Il repertorio sarà quello che ha accompagnato la nostra vita, quella di due persone che hanno più o meno la stessa età. Sarà un viaggio tra i miei brani e quelli che ci accomunano. Poi in scaletta ci sono anche le mie canzoni come ‘Quello che le donne non dicono,’ ma non ci siamo creati questo problema: abbiamo scelto quello che ci andava di cantare, ci siamo lasciati liberi, è una scaletta aperta che può cambiare di serata in serata,” aggiunge Fiorella Mannoia.

“Ogni volta che abbiamo suonato insieme siamo entrati in una dimensione magica, intensa, piena di emozione. Forse perché sappiamo che ogni concerto sarà diverso dall’altro, immerso nella luce,” racconta Danilo Rea.

Un Evento da Non Perdere

Il concerto “Luce” è prodotto da Friends & Partners, Oyà e Mercurio Management.

I biglietti sono disponibili tramite il circuito www.ticketone.it e presso l’Arci di Parma (Via Testi, 4 – PR).

Questo evento fa parte della rassegna “Tutti a Teatro 2023/2024”, organizzata da Caos Organizzazione Spettacoli con il contributo organizzativo di Arci Parma. Altri appuntamenti includono spettacoli come “Peter Pan – Il Musical” e “Zecchino d’Oro Show”. Non perderti questa straordinaria serata di musica e emozioni con Fiorella Mannoia e Danilo Rea.

Fiorella Mannoia a Parma

CALENDARIO PROSSIME DATE

Data Orario Città Luogo Artisti Prezzo 05 nov 2023 dom 21:00 ASSISI Teatro Lyrick Fiorella Mannoia e Danilo Rea da € 59,00 07 nov 2023 mar 21:00 BARI Teatro Petruzzelli Fiorella Mannoia e Danilo Rea da € 49,00 08 nov 2023 mer 21:00 NAPOLI Teatro Augusteo Fiorella Mannoia e Danilo Rea da € 49,00 11 nov 2023 sab 21:15 PADOVA Gran Teatro Geox Fiorella Mannoia e Danilo Rea da € 40,00 12 nov 2023 dom 21:00 MILANO Teatro degli Arcimboldi Fiorella Mannoia e Danilo Rea da € 49,00 14 nov 2023 mar 21:00 ALESSANDRIA Teatro Alessandrino Fiorella Mannoia e Danilo Rea da € 49,00 22 nov 2023 mer 21:00 BOLOGNA Teatro Europauditorium Fiorella Mannoia e Danilo Rea da € 49,00 23 nov 2023 gio 21:00 ANCONA Teatro delle Muse Fiorella Mannoia e Danilo Rea da € 49,00 29 nov 2023 mer 21:00 PARMA Teatro Regio Fiorella Mannoia e Danilo Rea da € 39,00 30 nov 2023 gio 21:00 MANTOVA Teatro Sociale Fiorella Mannoia e Danilo Rea da € 49,00 02 dic 2023 sab 21:00 CREMONA Teatro Ponchielli Fiorella Mannoia e Danilo Rea da € 46,00 07 dic 2023 gio 21:30 CATANZARO Teatro Politeama Fiorella Mannoia e Danilo Rea da € 49,00 08 dic 2023 ven 21:30 RENDE Teatro Garden Fiorella Mannoia e Danilo Rea da € 49,00 10 dic 2023 dom 21:00 PALERMO Teatro al Massimo Fiorella Mannoia e Danilo Rea da € 59,80 11 dic 2023 lun 21:00 CATANIA Teatro Metropolitan Fiorella Mannoia e Danilo Rea da € 49,00 13 dic 2023 mer 21:30 REGGIO CALABRIA Teatro Cilea Fiorella Mannoia e Danilo Rea da € 49,00 16 dic 2023 sab 20:45 FIRENZE Teatro Verdi Fiorella Mannoia e Danilo Rea da € 49,00 18 dic 2023 lun 21:00 VERONA Teatro Filarmonico Fiorella Mannoia e Danilo Rea da € 49,00 23 dic 2023 sab 21:00 BERGAMO Teatro Gaetano Donizetti Fiorella Mannoia e Danilo Rea da € 48,00

Questa tabella elenca le date, gli orari, le città, i luoghi, gli artisti e i prezzi per gli spettacoli di Fiorella Mannoia e Danilo Rea in diverse città italiane nel novembre e dicembre 2023.

Per l’acquisto dei biglietti

