Tennistavolo – Grande successo a Cortemaggiore per l’Open Nazionale

Grande successo a Cortemaggiore per l’Open Nazionale di tennistavolo: 336 i pongisti, appartenenti a società di 13 regioni, hanno dato vita a gare molto interessanti per una manifestazione davvero riuscita. Tante le sorprese, con parecchi giovani saliti sul podio ribaltando i pronostici iniziali. Nella categoria regina Over 100, ad aggiudicarsi il Trofeo Teco è stato Giacomo Izzo, portacolori della neonata scuola Milano Academy Milano seguita dall’ex ct della nazionale italiana juniores Stefan Stefanov.

Tra i protagonisti anche la scuola di Cortemaggiore, che dopo il cambio tecnico con l’innesto del giovane Nicolas Heis ha conquistato diversi podi. Grande merito dell’ottima organizzazione va sicuramente al giudice unico Carmine Vitale. Alle premiazioni hanno preso parte il sindaco di Cortemaggiore Luigi Merli e il vice sindaco Stefano Rancan, insieme al presidente Fitet Emilia RomagnaWilliam Santini e al dottor Roberto Zarrillo.

Over 2000

1 CASTALDO MARCO (ACADEMY MILANO)

2 FRIZZERA FEDERICO (ACADEMY MILANO)

3 CAVALLI ENRICO (METALPARMA)

4 MICHELINI ELIA (BAGNOLESE)

Over 1000

1 MIGLIORI MARCELLO (VALLECAMONICA)

2 ROVERI AGOSTINO (FORTITUDO BOLOGNA)

3 ARMANI FRANCESCO (CORTEMAGGIORE)

3 ANDREOLI FABIO (FERRARA)

Over 4000

1 PETRICCIOLI ANDREA (BAGNOLESE)

2 EL AAZRI ILYASS (CORTEMAGGIORE)

3 DERIO ENRICO (MARCO POLO BRESCIA)

3 PEDRANESCHI MATTEO (METALPARMA)

Over 5000

1 EL AAZRI ANASS (CORTEMAGGIORE)

2 EL AAZRI MOHAMMED (CORTEMAGGIORE)

3 PETRU IOUN (CORTEMAGGIORE)

3 CRIPPA MATTEO (ACADEMY MILANO)

Over 300/999

1 FAMA’ NICOLAS (SILVER LINING MILANO)

2 TESSARI ROBERTO (NERVIANO)

3 CALARCO PIETRO (CORTEMAGGIORE)

3 BERTOLOTTI MICHELE (LA SPEZIA)

Over 100

1 IZZO GIACOMO (ACADEMY MILANO)

2 MORAS NICOLA (MARCO POLO BRESCIA)

3 BIGNAMI MICHELE (VILLA D’ORO MODENA)

3 CASTRACANE DAVIDE (FIRENZE)