Era stata trovata cianotica dalla madre, bimba di tre mesi muore dopo ventitré giorni di ricovero

Purtroppo non ce l’ha fatta la piccola Assia, bimba di tre mesi, deceduta ventitré giorni dopo aver accusato un grave malore. Era il 10 dicembre. La madre stava passeggiando con la figlioletta nella fascia porta bebé Quando ha raggiunto la destinazione, la donna ha slegato la bimba scoprendo però che non stava respirando. Subito la madre ha chiamato i soccorsi e i sanitari hanno condotto la piccola all’ospedale Maggiore di Parma. Dopo ventitré giorni di ricovero in terapia intensiva pediatrica la bimba purtroppo è deceduta.