Sparito da giorni e i vicini chiamano i soccorsi: era bloccato in casa in gravi difficoltà di salute

Non lo vedevano da alcuni giorni e hanno allertato i soccorsi. I vicini di casa, preoccupati per la salute di uno degli inquilini, gli hanno di fatto salvato la vita. I fatti sono accaduti a Bobbio. I vicini hanno allertato i soccorsi spiegando di non avere notizie dell’uomo da un paio di giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco: una volta entrati in casa, in effetti, militari e pompieri hanno trovato il 70enne a letto, incapace di muoversi e in un condizioni di salute non buone. I sanitari lo hanno così accompagnato al pronto soccorso dove ha ricevuto le cure del caso.