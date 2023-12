Il Conservatorio Nicolini il 4 dicembre riscopre Austri, il “Paganini piacentino”

Il Conservatorio riscopre Austri, il “Paganini piacentino”. A due secoli dalla nascita del musicista piacentino Giuseppe Austri il Conservatorio Nicolini dedica lunedì 4 dicembre, dalle ore 17, un pomeriggio al talentuoso, ma ora dimenticato, violinista che ha goduto di grande popolarità per alcuni anni: nel 1843 i giornali lo definivano il giovane Paganini redivivo.

L’evento, inserito all’interno della rassegna Incontri in Bibliotec@ curata da Patrizia Florio, vuole riscoprire una figura che ebbe un enorme successo a metà Ottocento sia come violinista, sia come compositore. Il violinista, e docente di musica da camera del Nicolini, Marco Rogliano ripercorrerà, insieme a Mariateresa Dellaborra e a Patrizia Florio, il percorso artistico di Austri proponendo anche inserti musicali eseguiti da Rogliano stesso e dal pianista e docente Marco Alpi. L’incontro, intitolato Cantabile e Virtuoso, rappresenta un ulteriore tassello del Conservatorio Nicolini verso la valorizzazione della cultura musicale piacentina.