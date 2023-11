Bolle d’Arte 2023 seconda edizione riparte da fine novembre

Bolle d’arte seconda edizione riparte a fine novembre. Il festival di promozione alla lettura dedicato a bambini/e e ragazzi/e organizzato dal Polo bibliotecario piacentino e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2023.

Bolle d’Arte 2023 – la prima edizione

La prima edizione di Bolle d’Arte ha preso avvio nel 2021 in pieno periodo Covid con l’obiettivo di creare momenti di incontro in presenza e online per far ritrovare ai più giovani, privati della socialità a causa di un periodo di isolamento necessario ma molto sofferto, spazi di condivisione, di leggerezza e di evasione attraverso il piacere della lettura e delle storie. Il successo di questa prima edizione, seppur limitata dalle circostanze e nel numero di appuntamenti, ha messo in luce come il lavoro di rete possa dare ottimi risultati spronando le Biblioteche del Polo a ripetere l’esperienza in scala più allargata.

Bolle d’Arte 2023 – seconda edizione

Questa edizione, infatti, ha in programma più di 60 appuntamenti che coinvolgono 30 biblioteche del Polo bibliotecario a partire dalle strutture in città per arrivare in tutti i territori della provincia piacentina. Saranno quattro mesi intensi in cui bambini e bambine, ragazzi e ragazze potranno avvicinarsi in modo divertente e coinvolgente alla lettura, confrontarsi con autori di fama nazionale, illustratori, editori e mediatori culturali mettendosi alla prova, sperimentando, da protagonisti, atelier, workshop e laboratori creativi.

Bolle d’Arte 2023 – i promotori

Capofila del progetto è il Comune di Piacenza con la Biblioteca Passerini Landi affiancata, nell’organizzazione e nelle attività di coordinamento, da Educarte società cooperativa, da La Matita Parlante, alla quale si deve la progettazione grafica dei materiali, e da tutti i Comuni che attraverso le biblioteche sostengono e supportano il progetto.

Bolle d’Arte 2023 – Gli appuntamenti

Tanti e diversificati sono gli appuntamenti in programma dal 29 novembre 2023 al 31 marzo 2024 previsti sia per le classi che per la libera utenza: i giovani lettori potranno scegliere tra esperienze teatrali, laboratori, letture animate, incontri con gli autori e tanto altro. Sono previsti anche momenti di formazione per insegnanti, educatori e bibliotecari e un corso, a cura di Adriana Milani, per i lettori volontari.

Bolle d’Arte 2023 – Il programma

Ecco gli autori e i professionisti che animeranno le biblioteche coinvolte nel progetto:

Andrea Valente

delizierà il suo pubblico con tre diversi spettacoli di teatro: Big Bang Boh; Fabula in lupus; La diversità che fa la differenza Notizie sull’autore: Andrea Valente è un autore di narrativa, divulgazione, teatro e illustratore di genere umoristico. Ha ottenuto il Premio Andersen 2011 come autore completo: “per una produzione editoriale vasta e diversificata, capace di coniugare con inesausta felicità narrazione e divulgazione, qualità della scrittura e attenzione alle esigenze del lettore; per il brio e la freschezza che costantemente accompagnano, in bilanciata fusione, testi e illustrazioni”.

Nell’anno 2000 comincia la sua attività nel mondo della narrativa per ragazzi, collaborando con vari editori italiani, con un pubblico di riferimento che va soprattutto dai 9 ai 12 anni. È docente presso l’Istituto Europeo di Design di Milano e l’Accademia Santagiulia di Brescia. Dall’anno 2010 è curatore del programma ragazzi del festival letterario scrittorincittà di Cuneo.

Cristina Petit

intratterrà i più piccoli con letture teatralizzate e laboratori dal titolo: Lupi buonissimi e bambini cattivissimi e presenterà il suo ultimo libro dedicato al mondo della scuola Non lasciamoli soli edito da Solferino. Notizie sull’autrice: Cristina Petit ha insegnato per oltre vent’anni in ogni ordine di scuola e ora si dedica alla scrittura e all’illustrazione a tempo pieno.

Ha scritto quasi cento libri con molte case editrici ed è stata tradotta in molte lingue. Ha vinto alcuni premi letterari per romanzi o albi illustrati: ha ricevuto il premio letterario Angelo Zanibelli per il romanzo “Salgo a fare due chiacchiere”ed. San Paolo, la menzione speciale del premio Nati per leggere per il libro “L’arte dell’amicizia” ed. Artebambini. Con l’albo illustrato “Un giorno, un ascensore” ed. Pulce è stata finalista per il premio Nati per leggere – Crescere con i libri 2021 ed è arrivata terza al premio Malerba- Miglior albo illustrato e con “Nel buio a volte” ed. Pulce è arrivata finalista al premio Giulitto.

Minibombo

Gli autori e illustratori della Casa editrice reggiana ci invitano a guardare “Cosa vedi in questo libro”. Chi ha voglia di sgominare un esercito di pulci e di svegliare un cucciolo dormiglione? Chi si sente pronto a indagare sul più scottante mistero della savana? Venite a metterci il naso insieme agli autori della casa editrice minibombo.

Minibombo: è una casa editrice dedicata ai piccoli e ai grandi che leggono con loro: forme piene, colori puri, testi brevi ed essenziali, inattesi colpi di scena, finali ironici e spiazzanti. I loro albi illustrati e le loro app, hanno un’identità forte, precisa, unica, che emerge chiara e coerente. Mettono al centro di tutto il gioco e la semplicità dell’esperienza, con esiti buffi e imprevedibili.

Eva Montanari

porterà alla scoperta di Cosa dice il piccolo Coccodrillo? a partire dall’omonimo libro edito da Babalibri. Note sull’autrice: Eva Montanari ha iniziato ad illustrare libri per bambini quando era ancora una studentessa. Da allora ha scritto e illustrato libri in Italia, Stati Uniti, Giappone, Taiwan, Francia, Spagna, Inghilterra e Germania. Il suo libro “Piccolo coccodrillo!”, edito da Babalibri nel 2020, è uno dei tre finalisti del premio Nati per leggere di quest’anno. Pubblica con Babalibri, Kite, Fatatrac.

Matilde Tacchini

realizzerà divertenti laboratori natalizi a partire dal suo libro “Caro bambino… Una letterina da Babbo Natale” e condurrà, attraverso il suo libro illustrato, i bambini in un viaggio sulle ali della fantasia con il laboratorio” Quando ho perso la testa”. Note sull’autrice: Matilde Tacchini è art director, illustratrice e autrice per bambini. Alle elementari si appassiona all’arte e sogna un futuro come illustratrice. Dopo 15 anni di affermate campagne pubblicitarie, apre uno studio creativo a Piacenza, dove oltre al graphic design si dedica alla letteratura per i più piccoli, la sua vera passione.

Enrica Carini e Riccardo Buscarini

con i laboratori Das Lab permetteranno ai partecipanti di fare un’esperienza sensoriale ed emozionale attraverso il racconto, la musica, l’improvvisazione, il movimento e la scoperta di sé. Nota sugli autori: Riccardo Buscarini è coreografo ed Enrica Carini drammaturga: dall’incontro delle loro esperienza nascono i Das Lab: intrecci che prendono spunto dalle trame delle fiabe e dei racconti e dagli omonimi balletti musicati dai più grandi musicisti del repertorio classico dell’800 e 900.

Da “La bella addormentata” a “Cenerentola”, dal “Lago dei cigni” allo “Schiaccianoci”, ogni incontro inizia dal racconto e si addentra nella partitura musicale per scoprire, nel movimento coreografico, il momento chiave di ogni storia.

Valeria Depalmi E Cinzia Cassinari

coinvolgeranno bambini/e e ragazzi/e nella lettura animata delle opere d’Arte attraverso albi illustrati dedicati ai grandi artisti del XIX e XX secolo ed esperienze creative che trasformeranno i partecipanti in veri pittori! Note: Valeria Depalmi e Cinzia Cassinari da anni impegnate in diverse sezioni educative di Musei del territorio e attive in molte Scuole, sono specializzate in didattica dell’arte avvicinando i più giovani al mondo dell’Arte moderna e contemporanea.

Cecilia Osera e Chiara Canobbio

presentano il libro di divulgazione scientifica “La scienza? Un gioco da ragazze” attraverso l’esperienza del gioco. Note sulle autrici: Cecilia Osera ricercatrice nell’ambito della microbiologia e delle neuroscienze. La passione per la divulgazione scientifica è nata dal coinvolgimento nella Notte Europea dei Ricercatori, esperienza che l’ha portata all’ideazione del libro presentato. Ilaria Canobbio: laurea e dottorato in biologia e un master in comunicazione della scienza è professoressa di biochimica nel Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università di Pavia. Raccontare ai ragazzi a scuola le biografie e le scoperte delle ricercatrici unisce le sue passioni: la scienza, la letteratura e il teatro.

Annalisa Strada

incontrerà i ragazzi per riflettere con loro sui temi della legalità partendo dalla presentazione del libro “Io, Emanuela agente di scorta di Paolo Borsellino” ma anche per raccontare la sua esperienza di scrittrice di numerosissimi libri per bambini e ragazzi. Note sull’autrice: Annalisa Strada pubblica con i principali gruppi editoriali, molti suoi libri sono stati tradotti in varie lingue e ha ottenuto riconoscimenti quali Il Gigante delle Langhe (2010), il Premio Arpino (2011 e 2013), il Premio Andersen (2014, Miglior libro over 15), il Premio Cento (2017) e il Selezione Bancarellino (2017).

Alessia Cruciani

parteciperà al Festival con un incontro online aperto a tutte le classi interessate ad approfondire alcuni delicati temi trattati nei libri quali: bullismo e cyberbullismo, le differenze di genere lette e combattute attraverso lo sport, le relazioni adolescenziali e le dinamiche di gruppo in una realtà sociale che si sviluppa sempre più su due binari: mondo reale e mondo virtuale che spesso si fondono e si sovrappongono.

I libri oggetto di di riflessione saranno: La guerra dei like (Bur Rizzoli, 2021) e Invasione di campo (Piemme, 2019). Note sull’autrice: Alessia Cruciani ha sempre avuto la passione per il giornalismo e lo sport. Si è laureata in Lettere ed è diventata giornalista. Nel 2003 si è trasferita a Milano per lavorare a “La Gazzetta dello Sport” come inviata ai gran premi di Formula 1 e MotoGP. Nel 2019 è passata al “Corriere della Sera” dove si occupa di innovazione e tecnologia. Per Il Battello a Vapore ha pubblicato anche Vietato dire non ce la faccio e La prima sfida di Nicole, scritti con Nicole Orlando, il suo bestseller, di cui L’ultima challenge è il seguito.

Stefano Tartarotti

presenterà “Un giorno da cana” un librogame a fumetti interamente italiano a partire dal quale coinvolgerà i ragazzi in un laboratorio di illustrazione Note sull’autore: diplomato alla Scuola del Fumetto di Milano, vive e lavora a Piozzano in provincia di Piacenza. A vent’anni ha cominciato a lavorare per l’editoria come illustratore. Pubblica le strisce Singloids per Smemoranda e le storie di Caro Diario sul suo blog. Dal 2015 collabora regolarmente con Il Post.

Bolle d’Arte 2023 – gli eventi inlusivi

Grazie al supporto dell’associazione La Matita Parlante e alla partecipazione di professionisti del linguaggio dei segni non mancheranno, all’interno della rassegna, eventi inclusivi realizzati per favorire la partecipazione di bambini e ragazzi con bisogni comunicativi complessi mediante l’uso della CAA e della LIS. Comuni delle biblioteche partecipanti: Alseno, Bobbio, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto P.no, San Giovanni, Castell’Arquato, Castelvetro, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gossolengo, Gragnano, Lugagnano, Monticelli, Piacenza (Passerini Landi – Giana Anguissola – Archivio di Stato – Conservatorio G. Nicolini), Pianello, Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, San Giorgio P.no, Rottofreno, Sarmato, Travo, Vigolzone, Ziano.

Il programma completo sarà disponibile sul sito delle biblioteche piacentine www.leggerepiace.it e sarà condiviso in locandine mensili.