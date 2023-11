Tamponamento sull’Agazzana: si aggravano le condizioni della donna ferita, per il conducente alcol quattro volte oltre il limite

Tamponamento sulla strada Agazzana, lo scenario di quello che appariva semplicemente un tamponamento più violento del solito si aggrava. Ricordiamo la dinamica. Una Peugeot con a bordo una donna di 52 anni e la figlia di 16 anni stava viaggiando in direzione Gossolengo quando, all’altezza dell’Istituto Raineri Marcora, è stata tamponata da una Ford che precedeva viaggiando nella stessa direzione.

Al volante della Ford un uomo di circa 40 anni e una donna di 41 anni. Dopo il tamponamento, la Peugeot è stata sbalzata contro un palo: fortunatamente le condizioni di madre e figlia non sono mai state preoccupanti. Leggermente più gravi erano invece apparse le condizioni della 41enne a bordo della Ford. Ebbene, la donna inizialmente era stata ricoverata all’ospedale di Piacenza ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate a causa di un trauma cervicale. I sanitari hanno disposto così il trasferimento all’ospedale Maggiore di Parma.

Nelle ore successive si è aggravata anche la posizione del conducente della Ford, anche se per altri motivi. Il conducente, infatti, è risultato positivo all’etilometro: nel sangue aveva un livello di alcol quattro volte superiore ai limiti per chi si mette al volante. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.