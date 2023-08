Prosegue il controesodo, fine settimana da bollino rosso lungo le autostrade

Per questo fine settimana si prevedono volumi di traffico intensi, collegati ai primi rientri dei vacanzieri, soprattutto nella direzione sud-nord e verso i principali centri urbani.

In particolare, si prevedono già dal pomeriggio odierno condizioni di traffico da bollino rosso, mentre il picco dei rientri si concentrerà nella giornate di sabato 26 e, soprattutto, in quella di domenica 27. Non si potranno, pertanto, escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.

Il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5t sarà vigente nella giornata di sabato dalle ore 08:00 alle ore 16:00 e nella giornata di domenica dalle ore 07:00 alle ore 22:00.

Come di consueto, le società e gli enti gestori stradali ed autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che lungo le direttrici caratterizzate dai flussi di traffico più elevati, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, attuando, laddove la rimozione non sia tecnicamente possibile, tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la massimizzazione della sicurezza e della fluidità della circolazione e garantire il maggior numero di corsie possibile.

Il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda lo scenario meteo atteso per i prossimi giorni, segnala l’arrivo di una perturbazione atlantica che, all’inizio della prossima settimana, interesserà l’intero nostro Paese. I temporali innescati dal transito della perturbazione, dopo una fase di caldo così pronunciato, costituirà uno degli ingredienti favorevoli a far assumere ai fenomeni anche carattere molto intenso, laddove non violento, sia in termini di precipitazione (compresa quella grandinigena) che di fulminazioni e raffiche di vento.

Nel dettaglio: Venerdì 25 agosto, tempo stabile e soleggiato salvo il locale sviluppo di rovesci e temporali, ad evoluzione pomeridiana, sui settori alpini e lungo le zone interne e i rilievi di Calabria e Sicilia centro-orientale. Temperature massime ancora da elevate a molto elevate su tutto il Paese. Sabato 26 agosto, nella seconda parte della giornata si svilupperanno forti temporali a cavallo fra Piemonte e Lombardia, con fenomeni più intensi e persistenti (con associata la possibilità di grandinate e forti raffiche di vento, oltre alle fulminazioni e ai rovesci di pioggia) sulla zona dei laghi e aree limitrofe di entrambe le regioni; tempo via via più instabile anche sulla Valle d’Aosta, stabile sul resto del Paese, salvo l’innesco di locali rovesci o temporali a evoluzione pomeridiano-serale sui settori alpini del Trentino Alto Adige, del Veneto e sulla Liguria centrale.

Temperature in calo sulle regioni nord-occidentali della penisola, ancora da elevate a molto elevate sul resto del Paese. Domenica 27 agosto, tempo diffusamente instabile su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e parte della Lombardia, con temporali che si annunciano più organizzati, persistenti e intensi sul Piemonte centro-settentrionale e Lombardia nord-occidentale (con associata la possibilità di grandinate e forti raffiche di vento, oltre alle fulminazioni e ai rovesci di pioggia); tempo stabile sul resto del Paese, salvo rovesci o temporali sparsi su Trentino Alto Adige, settori alpini del Veneto e localmente sui settori più occidentali dell’Emilia.

Nel corso della notte fra domenica e lunedì, il peggioramento inizierà ad estendersi a parte della Toscana e della Sardegna. Temperature in ulteriore e decisa diminuzione sulle regioni nord-occidentali della penisola, ancora da elevate a molto elevate sul resto del Paese, dove lo spiccato calo termico arriverà a cavallo fra lunedì (centro-nord) e martedì (sud).

Viabilità Italia, che monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale, richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino una guida prudente e rispettosa delle norme di comportamento stradale, informandosi preventivamente sulle condizioni di traffico e su quelle meteo, attese ed in atto.

Inviti alla prudenza

Per tutti coloro che si metteranno alla guida di un veicolo si consiglia:

prima di partire:

verificare l’efficienza del veicolo;

sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura;

individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali;

evitare pasti abbondanti e bevande alcoliche;

essere sufficientemente riposati;

tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico. durante il viaggio:

tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;

utilizzare per i bambini gli appositi “seggiolini”;

non distrarsi durante la guida (con il telefonino , la radio, la sigaretta, ecc.);

, la radio, la sigaretta, ecc.); fare soste frequenti;

moderare la velocità, soprattutto in caso di pioggia;

mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede;

dal veicolo che ci precede; usare prudenza nei sorpassi;

non impegnare mai la corsia di emergenza, se non nei casi di necessità;

sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.

Consigli ed informazioni per gli automobilisti

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I., nonché tramite i Pannelli a Messaggio Variabile presenti lungo gli itinerari autostradali.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili su www.aiscat.it e sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.).

Anche questo sabato prosegue l’iniziativa per sensibilizzare i viaggiatori sulle tematiche di sicurezza stradale e promuovere comportamenti corretti alla guida in collaborazione tra Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato. In particolare saranno presenti nelle aree di servizio Conero Est (A14- Ancona), Secchia Est (A1-Modena) e Casilina Est (A1-Frosinone) i poliziotti della Polizia Stradale per fornire consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale; il personale di Autostrade per l’Italia e A.N.P.A.S. offriranno agli utenti in transito servizi di caring, anche grazie alla presenza di un’ambulanza con volontari a bordo.