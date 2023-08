Scomparso dalla sua casa di Codogno, anche a Piacenza in corso le ricerche di 82enne

Scomparso dalla sua abitazione sabato 19 agosto. Anche nel Piacentino sono in corso le ricerche di Emilio Sali, 82 anni. L’uomo, in realtà, è residente nella zona di Codogno, però è solito frequentare la zona di Castelvetro e Caorso. Sabato 19 agosto, l’82enne ha lasciato la propria abitazione al volante della sua auto, una Volkswagen Tiguan di colore grigio, targata EW449GB.

“Emilio è uscito di casa sabato mattina, come sempre, lasciando a casa il cellulare. Non è più tornato.

Sembra che non abbia imboccato autostrade, ma da amante delle scampagnate tra piacentino e cremonese potrebbe aver fatto svariati chilometri“, commenta una familiare su Facebook.