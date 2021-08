Bonaccini: “Favorevole al green pass nei luoghi di lavoro e al vaccino obbligatorio per il personale scolastico”

“Favorevole al green pass anche nei luoghi di lavoro”. Lo ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. E tra i luoghi di lavoro rientrano anche le scuole: “Avrei esteso la vaccinazione obbligatoria anche al personale scolastico”, ma “intanto va detto che quasi il 90% si è vaccinato, e io li ringrazio, dimostrando grande senso civico e rispetto verso gli altri”.

Come sottolinea Bonaccini, è necessario un confronto con i sindacati: “La premessa credo sarebbe quella di una legge che dovrebbe mettere d’accordo le parti sociali”, come “fu fatto in protocollo che un anno fa permise di riaprire i luoghi di lavoro”.