Borgo in Fiore il 24 aprile a Caminata frazione del Comune di Alta Val Tidone

I fiori della primavera, il profumo della lavanda e il fascino di un paese le cui radici si perdono nella storia: domenica 24 aprile Caminata, la caratteristica frazione del Comune di Alta Val Tidone, apre le porte ai visitatori per “Borgo in fiore”.

L’iniziativa, organizzata dall’agenzia di comunicazione Studio Mood di Piacenza insieme all’amministrazione comunale di Alta Val Tidone, si terrà per l’intera giornata e vedrà l’antico borgo fortificato animarsi grazie alla presenza di bancarelle ed espositori di prodotti legati alla natura come fiori, piante, essenze e profumi, soprattutto quelli della lavanda. Sarà infatti quest’ultima la protagonista della manifestazione con la presenza di Cesare Bollani, direttore del Centro italiano di formazione, cultura, ricerca e produzione di lavanda.

Borgo in Fiore il 24 aprile a Caminata

Bollani accompagnerà famiglie e visitatori in un viaggio alla scoperta della coltivazione di questa pianta che Natural Valley, marchio da poco messo a punto dai Comuni montani del Piacentino (progetto di cui proprio Alta Val Tidone è capofila), intende promuovere come occasione e volano economico per tornare a rendere produttive aree ritenute marginali come quelle dell’alta collina o montagna, tanto che è recentemente nata un’associazione che riunisce i coltivatori presenti nell’Appennino piacentino.

In calendario sono previsti anche eventi collaterali come una passeggiata alla scoperta degli angoli più affascinanti del borgo (partenza alle 15.30, evento gratuito con prenotazione obbligatoria, per info e prenotazione: cooltour2.0@gmail.com o il 349-5169093) , presentazioni di libri, animazione per le vie e i vicoli di Caminata e momenti musicali oltre, naturalmente, alla possibilità di pranzare a uno dei vari chioschi gastronomici che saranno presenti in paese e assaggiare, per l’occasione, i biscotti alla lavanda della fattoria sociale Erbucchio di Santimento.

In occasione della festa l’amministrazione comunale di Alta Val Tidone ha inoltre pensato di coinvolgere residenti e abitanti della frazione con una richiesta: “Ci siamo rivolti a tutti coloro che vivono a Caminata o che hanno qui una seconda casa – spiega Simona Traversone, assessore comunale con delega a Turismo, Promozione Territoriale, Politiche del Volontariato, Politiche Agricole, Rapporti con le Associazioni e Rapporti con le Frazioni – per aiutarci a rendere questo piccolo borgo fortificato un esempio di bellezza e di rinascita. Abbiamo chiesto, per quella giornata, di addobbare balconi, finestre, terrazzi e porte d’ingresso delle abitazioni con fiori e piante per accogliere visitatori e turisti con una cascata di colori e di profumi”.

L’idea è quella di trasformare Caminata, per un giorno, in un angolo di Provenza

“La bellezza porta bellezza e la nostra volontà è quella di fare conoscere a visitatori e turisti il fascino di Caminata, uno gioiello ancora poco noto al di fuori della nostra provincia. – spiega Traversone – La rinascita del nostro territorio passa attraverso la sua valorizzazione e “Borgo in fiore”, da questo punto di vista, è solo un passo di un percorso che, come amministrazione comunale, stiamo portando avanti con convinzione ed entusiasmo con numerose iniziative”.