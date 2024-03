Università Cattolica, a Gloria e Eduardo le prime borse di studio Giorgio Armani

Sono state assegnate a Gloria Bianchessi e a Eduardo Florian Anthoe le due borse di studio, del valore di 4.800 ciascuna, istituite con il contributo di Giorgio Armani. Lo scorso 11 maggio lo stilista e imprenditore piacentino ha ricevuto dall’Università Cattolica la laurea honoris causa in Global Business Management, e proprio ai migliori studenti del corso di laurea magistrale internazionale della Facoltà di Economia e Giurisprudenza sono destinate le borse di studio.

«Premiare il merito è l’obiettivo principale di queste borse, frutto della generosità di Giorgio Armani» aveva spiegato Anna Maria Fellegara, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza. «Durante il suo intervento, in occasione della laurea honoris causa al Teatro Municipale di Piacenza, Armani ha sottolineato l’importanza della passione e del lavoro per raggiungere i propri obiettivi. Come ci ha ricordato, in un’epoca in cui si moltiplicano i successi effimeri, quel che richiede impegno, dura».

«Sono rimasta estremamente sorpresa di ricevere questo riconoscimento tra così tanti candidati, è stata una gioia immensa» racconta Gloria Bianchessi,alumna dell’Università Cattolica e studentessa al secondo anno di Global Business Management. «Dopo la laurea triennale a Milano in Scienze linguistiche con profilo Lingue per l’impresa, ho scelto di trasferirmi a Piacenza. In questa bellissima città ho fatto tante amicizie, e credo che il valore aggiunto sia stato l’approccio molto pratico e concreto delle lezioni».

«Quando ho ricevuto la mail con la quale l’ateneo mi comunicava che avevo vinto la borsa di studio, l’ho letta tre volte per essere davvero sicuro» dice Eduardo Florian Anthoe con un grande sorriso. Anche lui, dopo lo stesso corso di laurea triennale a Milano, ha scelto ancora l’Università Cattolica, e ha scelto Piacenza. «Volevo frequentare una magistrale in lingua inglese, e sono molto contento di averlo fatto. I miei genitori sono arrivati in Italia dalla Romania più di vent’anni fa, i loro sacrifici sono stati la forza che mi ha spinto ogni giorno».

Durante la cerimonia di conferimento delle borse di studio, Giuseppe Marsocci, Deputy Managing Director di Giorgio Armani S.p.A., ha esordito con una domanda. «Cosa significa per voi Armani?» chiede il manager ai numerosi studenti presenti nella Sala Giuseppe Piana del campus di Piacenza. Luxury, class, legacy e fashion sono le prime risposte. «Gran parte del successo di Armani ha a che fare con questi concetti» risponde Marsocci. «Ce n’è però un altro, fondamentale. È la brand identity che, unita alla coerenza e alla scelta di lavorare all’essenza della bellezza, rappresenta probabilmente una delle principali ragioni del successo».

«Questa occasione testimonia lo strettissimo legame tra il nostro percorso formativo e il mondo imprenditoriale d’eccellenza, sia a livello locale sia a livello globale» spiega Emanuele Vendramini, coordinatore del corso di laurea. «Ed è anche un’opportunità per comprendere meglio le ragioni del successo di un’azienda simbolo del Made in Italy» continua Ilaria Galavotti, docente di Strategy and International Business. «Sono certa che i nostri studenti abbiano colto i tanti spunti di riflessione che sono emersi, e potranno portarli con sé nel proprio futuro lavorativo».