Volley – Gas Sales Piacenza: Manuel Zlatanov al Torneo Wevza con la Nazionale Under 18

Nuova convocazione in Nazionale Under 18 per lo schiacciatore biancorosso Manuel Zlatanov: da mercoledì 27 dicembre sarà al COP Giulio Onesti di Roma per l’ultimo periodo di lavoro in vista del Torneo Wevza, manifestazione in programma dal 2 al 8 gennaio in Germania a Francoforte.

Dopo la conclusione del ritiro a Darfo Boario Terme in provincia di Brescia, il giovane schiacciatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, classe 2008, è tra i 14 giocatori che il commissario tecnico Monica Cresta ha convocato per partecipare al Torneo Wevza che metterà in palio un posto per i prossimi Campionati Europei di categoria in programma dal 10 al 21 luglio 2024 a Sofia e Plovdiv in Bulgaria.

Terminato il lavoro a Roma l’Under 18 partirà alla volta della Germania.

Questi i 14 azzurrini convocati dal commissario tecnico Monica Cresta: Nicolò Garello, Luca Romano (Diavoli Rosa); Bryan Argilagos, Alessandro Benacchio, Francesco Crosato, Simone Porro (Treviso Volley); Gianluca Cremoni, Andrea Giani, Nicola Zara (Lube Volley); Davide Boschini (Trentino Volley); Lorenzo Ciampi (Vero Volley); Jacopo Tosti (Marino Pallavolo); Andrea Usanza (Volley Montichiari); Manuel Zlatanov (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza).

Lo staff sarà composto da: Monica Cresta (Allenatore); Francesco Conci (Secondo Allenatore); Berardino Viggiano (Assistente Tecnico); Mattia Cordenos (Fisioterapista); Antonino Fontana (Medico); Glauco Ranocchi (Preparatore Fisico/Team Manager).