“Boxe nel Parco” il 23 settembre con la Salus et Virtus, Roberto Alberti: “Grande spettacolo in una bella struttura” – AUDIO

Sabato 23 settembre al Parco della Galleana a Piacenza (ingresso via Gobetti) a partire dalle ore 17 è in programma “Boxe nel Parco” con i pugili della Salus et Virtus. La storica società piacentina presenta i suoi pugili in forte crescita attraverso match maschili, femminili e dedicati agli esordienti.

All’evento, patrocinato dal Comune di Piacenza e che vede la collaborazione della Terrazza del Parco , partecipano i più noti della Salus et Virtus , Nicola Bolis, Pandelica Geani, Ferrucci Andrea e Pasieka Andres ed i nuovi talenti Betti Morel, Shiman Nutsu, Castaldo Domenico, Bertolotti Matteo.

“Boxe nel Parco è una novità – spiega il maestro Roberto Alberti – perché avendo inaugurato da poco questa bella struttura, cercheremo di valorizzare il tutto con una bella riunione di pugilato. Avremo circa10/12 combattimenti, quindi un grande spettacolo”.

Lo sport può valorizzare i luoghi della città

“E’ vero il Parco della Galleana sembra fatto appositamente per il pugilato. Tra l’altro al momento della partenza alle ore 17 faremo anche giocare qualche giovane. Infatti ragazzi e ragazze potranno salire sul ring non a combattere naturalmente, ma per provare qualche movimento legato a questa disciplina sportiva”.

In caso di mal tempo l’evento si svolgerà al Palazzetto dello Sport di via F.lli Alberici.