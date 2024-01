Gita al borgo di Rivalta per Chiara Ferragni, per la celebre influencer una tregua dallo scandalo dopo l’accusa di truffa

Una sorta di pelliccia bianca, pantaloni e accessori rosa. Chiara Ferragni vuole tirare il fiato e per questo motivo ha fatto visita al suo amato borgo di Rivalta insieme alla madre, alla sorella, ad alcuni familiari e amici.

I Ferragni sono appassionati frequentatori del borgo, ricordiamo che la sorella Francesca si è sposata proprio nella splendida location piacentina lo scorso 9 settembre.

E anche Chiara scrive sul proprio profilo “Back here, Castello di Rivalta” accompagnando la scritta ad alcuni cuori. Insomma una meta sicura per un momento di tregua. Si tratta infatti di una delle prime uscite pubbliche di Chiara Ferragni dopo lo scoppio dello scandalo Balocco che oggi la vede indagata per truffa.

Era assente invece Fedez, marito di Chiara, col quale si dice che i rapporti siano tesi, almeno da qualche tempo.