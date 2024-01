Consiglio Comunale dei ragazzi, Fratelli d’Italia contro l’assessore Dadati: “Avvertiti in ritardo”

Consiglio Comunale dei ragazzi: “Consiglieri avvisati con nemmeno due giorni di preavviso”. Lo sostengono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia.

“Sabato si è tenuto il Consiglio Comunale dei ragazzi presso l’Ex chiesa del Carmine, una certamente valida occasione per consentire ai giovanissimi di partecipare alla cosa pubblica e di esprimere le loro idee ed i loro progetti.

Il nostro gruppo consigliare aveva partecipato con grande interesse al primo incontro che si era tenuto la scorsa estate, organizzato dalla Presidente Gazzolo e dalla Vice Presidente Zanardi”.

“Con non poco rammarico – affermano Soresi, Zanardi e Domeneghetti – sabato non ci è stato possibile presenziare a causa dello scarsissimo preavviso con il quale ci è stato comunicato l’evento. Un messaggio dell’assessore Dadati ci ha avvertiti dell’evento solo alle ore 19,00 di giovedì (quindi, nemmeno 48 ore prima) quando già avevamo fissato inderogabili impegni”.

“Leggendo i diversi articoli sull’evento di sabato, tra l’altro, non possiamo nemmeno mancare di costatare come, presumibilmente, non siamo stati gli unici a non essere avvisati per tempo: non era la sola minoranza ad essere assente, ma la stessa maggioranza che, infatti, pare non essersi presentata in blocco, ad esclusione del Consigliere Dalla Negra”.

“Addirittura – chiosano gli esponenti di Fratelli d’Italia – non era presente nemmeno il Presidente del Consiglio Gazzolo, presumibilmente anch’essa non allertata per tempo (alla faccia dello sbandierato “rispetto istituzionale” che tanto si pretende ma poco si garantisce), considerando che l’evento pare essere stato organizzato dall’Assessore Dadati”.

Concludono i Consiglieri: “Abbiamo ritenuto di non sollevare polemiche prima che l’evento si tenesse, allo scopo di non intaccare la giornata dedicata ai ragazzi. A distanza di un giorno, tuttavia, non risponderemmo ai nostri poteri/doveri di minoranza se non evidenziassimo che si è trattata dell’ennesima dimostrazione di totale carenza di organizzazione dei lavori nonché mancanza di rispetto del ruolo dei Consiglieri Comunali”. Spiace che di questa disorganizzazione e mancato rispetto abbiano dovuto rispondere i ragazzi presenti, con i quali sentitamente ci scusiamo per la nostra assenza. Saremo sicuramente presenti nelle prossime occasioni, auspicando in un più adeguato preavviso”.