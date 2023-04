Visita guidata al Seminario Vescovile di Piacenza il 19 aprile alle ore 17 30. Guidati da Alessandro Malinverni, storico dell’arte ed esperto dell’edificio in via Scalabrini, e da Rita Ferrari, responsabile della Biblioteca del seminario, sarà possibile scoprire la storia di questo antico edificio e i suoi ambienti più suggestivi (l’aula magna, le “stanze del vescovo”, il refettorio grande e quello piccolo, le due biblioteche, la cappella piccola e quella monumentale dedicata a Sant’Opilio…).

L’appuntamento è per mercoledì 19 aprile, ore 17.30, all’ingresso monumentale in via Scalabrini. La visita avrà la durata di circa 80 minuti.

Per prenotare uno o più posti occorre mandare una mail a info@gioialumni.it indicando il nome e il cognome dei partecipanti. L’ingresso è gratuito