Punti di vista: “Gara da dimenticare, c’è ancora una possibilità”. L’analisi di Amorini dopo Pro Patria-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Una gara da dimenticare al più presto, perché la classifica ci vede ancora con buone possibilità di superare la Triestina nell’ultima partita. Passare in vantaggio al 97esimo e subire il pareggio al minuto 100 è qualcosa che una squadra matura non può permettersi, anche se hai in campo tanti giocatori offensivi. Non è stato comunque il Piacenza brillante che avevamo lasciato nella partita con la Pro Sesto, i biancorossi hanno dato la sensazione di essere scarichi a livello mentale e fisico. Un possesso palla mai di qualità e la squadra che andava troppo piano per poter mettere in difficoltà la Pro.

Il calendario dice che dobbiamo vincere con il Vicenza, che non ha nessuna necessità di classifica, e la Triestina va a Crema contro una compagine che deve consolidare i play off. Insomma, le possibilità ci sono, ma il Piacenza che abbiamo visto oggi riuscirà a ricaricare le pile dopo questa mazzata?

I punti di vista sul Piacenza calcio in formato video