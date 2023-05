Controlli a tappeto nella zona industriale e al campo nomadi, sanzioni e un’auto sottoposta a fermo

Nella mattinata di ieri, come precedentemente concordato in sede di Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, il Questore ha disposto un controllo straordinario del territorio con particolare attenzione alle zone periferiche.

Il servizio ha visto operare congiuntamente – sotto il coordinamento della Questura – il Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, la Polizia Stradale e la Polizia Locale.

I controlli si sono concentrati nella zona industriale in prossimità dalla temporanea istallazione del Luna Park ed in via Torre della Razza.

Sono state elevate diverse sanzioni amministrative ed un fermo del veicolo. Identificate una 80 di persone. I servizi Continueranno nelle prossime settimane e riguarderanno altre parti della città.