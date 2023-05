Protocollo Comune di Piacenza – Sindacati, Vaghini: “Partecipazione per promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale della città” – AUDIO

Protocollo Comune di Piacenza – Sindacati, Vaghini: “Partecipazione per promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale della città”. Lo ha detto il Segretario Generale Cisl a Radio Sound.

L’Amministrazione Comunale di Piacenza, rappresentata dalla Sindaca Katia Tarasconi e i Segretari di CGIL, CISL, UIL Piacenza Ivo Bussacchini, Michele Vaghini e Francesco Bighi, si sono incontrati per definire le modalità di confronto, di partecipazione, di informazione inerenti i temi sotto elencati oggetto delle linee programmatiche di mandato 2022 – 2027.

L’obiettivo comune è di favorire una forte cultura partecipativa– spiega il Segretario Generale Cisl Piacenza Michele Vaghini – e di rafforzare un sistema di relazioni e di negoziazione volto a promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale della città e del territorio comunale, attraverso l’attivazione di un tavolo permanente di confronto.

Protocollo Comune di Piacenza – Sindacati, AUDIO intervista

Il protocollo

Si è convenuto sull’opportunità di dare organicità all’insieme delle relazioni sindacali fra il Comune di Piacenza e le OO.SS. Confederali, dei Pensionati e di Categoria territoriali, riconoscendo il valore del confronto tra le parti, per contribuire, in via esemplificativa, allo sviluppo del territorio ed all’occupazione, in una logica di sostenibilità sociale ed ambientale, per qualificare i servizi, per sviluppare equità in materia di fiscalità locale e dei sistemi tariffari, garantendo il pieno rispetto della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro.

Per questi motivi s’intende sviluppare un confronto preventivo tramite l’attivazione del Tavolo di confronto, sulle scelte programmatiche in merito alle seguenti materie:

POLITICHE DI BILANCIO;

FISCALITÀ GENERALE, ISEE E REGOLAMENTI ATTUATIVI, ADDIZIONALE IRPEF, IMU, TASI, TARI ed i Sistemi delle TARIFFE dei Servizi a domanda individuale,

CONTRASTO ALL’EVASIONE ED ALL’ELUSIONE FISCALE:

POLITICHE DI WELFARE e SOCIO-SANITARIE (in stretto rapporto con il Distretto, con l’AUSL e con l’ASP Città di Piacenza);

POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE (anche riguardo ad eventuali nuovi insediamenti logistici o produttivi) ed INVESTIMENTI;

POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE, L’INNOVAZIONE e di contrasto alla disoccupazione, nonché sull’utilizzo dei percettori di RdC, nell’ambito dei progetti d’ utilità comune (PUC) ;

POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE E DELL’INTEGRAZIONE;

AZIENDE PARTECIPATE (IREN, SETA, etc.);

AZIONI DI LEGALITÀ e della gestione trasparente degli APPALTI e delle FORNITURE;

POLITICHE ABITATIVE, in rapporto con ACER e Agenzia per l’Affitto;

TUTELA AMBIENTALE, MOBILITA’ e TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL); POLITICHE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ;

FONDI dell’UNIONE EUROPEA (PNRR).

“ Il presente protocollo ha validità fino al 30/06/2027, con possibilità in futuro di rinnovarlo, afferma Michele Vaghini Segretario Generale Cisl Parma Piacenza. Crediamo che sulle tematiche contenute in questo documento, si giochi il futuro della nostra città. Vogliamo entrare maggiormente nel merito delle politiche di bilancio e capire esattamente il programma d’investimenti che si vogliono adottare da qui ai prossimi anni, anche in riferimento ai finanziamenti del PNRR che arriveranno. Credo sia importante anche capire cosa intende fare il Comune riguardo al recupero delle risorse dell’evasione fiscale che è una piaga contro cui si ha il dovere d’intervenire.

Così come sarà importante capire come poter supportare con politiche adeguate di welfare, donne e giovani che lottano con la precarietà e le persone anziane, le quali specie nell’ultimo periodo, sono a rischio di esclusione sociale. Un altro tema importante è tutto quello che riguarda lo sviluppo produttivo della nostra città che da ormai 20 anni si è caratterizzato sull’espansione della logistica. Pensiamo che sia possibile attrarre investimenti che incidano anche in altri settori e che possano diversificare e migliorare l’offerta professionale del nostro territorio. Questo va ad incrociarsi con la tutela dell’ambiente, su cui come sindacato siamo particolarmente sensibili”.