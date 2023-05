Serie B, play-in – In Gara 3 i Fiorenzuola Bees cercano i chiudere la serie contro Andrea Costa Imola

Dopo uno 0-2 ottenuto a distanza di 1 settimana al PalaRuggi di Imola, i Fiorenzuola Bees di coach Lottici ritornano tra le mura amiche del PalArquato di Castell’Arquato per affrontare Andrea Costa Imola in gara 3 del Play In per accedere alla prossima Serie B Eccellenza.

Gli appassionati cestistici valdardesi avranno quindi una grande serata di basket mercoledì 24 maggio 2023 alle ore 20.30, quando verrà alzata la palla a due di un incontro che, in caso di vittoria, consegnerebbe la vittoria della serie ai Bees.

Fiorenzuola ci crede

In un campionato con un saliscendi continuo sia in infermeria che a livello di risultati, ritrovarsi sopra per 0-2 dopo le due partite è stato un segnale di compattezza importante in casa Fiorenzuola, che con il 53-59 di lunedì sera al PalaRuggi ha certificato una importante abnegazione difensiva già vista in gara 1.

Proprio una difesa salita di tono, a differenza della stagione regolare, ha permesso a capitan Ricci e compagni di avere ragione di Imola nonostante percentuali dal campo piuttosto striminzite, che hanno visto comunque protagonisti un Preti da 14 punti e 4/4 dai liberi decisivo nel finale e Giacchè con 10 punti personali.

Per l’Andrea Costa Imola, un terzo quarto importante da 21/11 di parziale non è servito per riuscire ad avere il guizzo finale, con la formazione imolese di coach Grandi capace di trovare una buona prestazione da Fazzi (11 punti personali) cui si è messo a ruota un Restelli in chiaro recupero con più giorni a disposizione per lavorare sulla mano infortunata.

Coach Grandi di Andrea Costa Imola nel post partita di gara 2

”E’ stata secondo me una partita dove ha regnato l’equilibrio. Fiorenzuola che ha scavato un piccolo gap nel secondo quarto, ma noi siamo stati bravi a rientrare nel terzo parziale. La partita si è decisa sul finale, con Fiorenzuola più cinica. Siamo spalle al muro ma conosco i miei ragazzi e sono convinto che mercoledì giocheremo una partita d’orgoglio. Abbiamo ancora le nostre chance e lotteremo fino alla fine.”

Gianluca Bricchi, assistente allenatore dei Fiorenzuola Bees

”Credo che la chiave di volta della gara sia stata quella di avere una grande voglia di difendere, di combattere e di aiutarci l’uno con l’altro. Arriviamo a gara 3 in fiducia e con una consapevolezza difensiva importante. Sappiamo che sarà una battaglia contro una squadra come Imola, che è spalle al muro e dovrà dare un segnale.

In queste ore che dividono gara 2 da gara 3 dovremo essere bravi a recuperare le energie e prepararci. Consapevoli di avere 2 match point in casa e di fronte al nostro pubblico che speriamo sia numeroso.”

LO SPORT PIACENTINO PASSA SU RADIOSOUND