Dall’associazione Armonia un concreto supporto alla Breast Unit dell’ospedale di Piacenza

L’impegno costante dell’Ausl di Piacenza sul fronte della cura del tumore al seno trova ancora una volta un sostegno concreto grazie alla generosità dell’associazione Armonia e della sua presidente Erika Caffi, da anni al fianco della Breast Unit, diretta da Dante Palli. L’associazione ha infatti recentemente effettuato una doppia donazione destinata a potenziare le competenze e l’organizzazione del percorso assistenziale: 1.100 euro per contribuire al finanziamento di un Master universitario di secondo livello in Clinica Chirurgica Linfologica, per gestire e trattare/prevenire anche chirurgicamente mediante tecniche microchirurgiche il linfedema secondario a dissezione ascellare per carcinoma mammario seguito dal dottor Marco Gardani e 12.500 euro per sostenere parzialmente l’incarico di Nicoletta Crosignani come data manager dedicato alla Breast Unit.

“Un contributo importante – ha sottolineato Palli ringraziando Armonia – che permette di consolidare ulteriormente qualità e struttura del gruppo multidisciplinare che si prende cura delle pazienti con tumore al seno. Il data manager svolge un ruolo sempre più strategico nell’ambito della rete oncologica moderna, si tratta di una professionalità di grande importanza per il coordinamento e il controllo, che agisce sulla raccolta, gestione e verifica dei dati provenienti da tutte le unità operative che compongono la Breast Unit un team di medici, infermieri, tecnici, psicologi e operatori socio-sanitari specializzati nel trattamento del tumore al seno, con competenze che spaziano dalla chirurgia alla radioterapia, dalla radiologia alla diagnostica integrata”.

“In quest’ottica il lavoro del data manager è fondamentale – prosegue Palli – perché garantisce una raccolta puntuale e omogenea delle informazioni cliniche. Questo consente sia una restituzione tempestiva dei dati alla Regione Emilia-Romagna, sia una verifica costante che l’attività della Breast Unit sia in linea con gli standard previsti da Eusoma, l’ente di certificazione europeo che definisce i parametri di qualità per i centri di senologia”.

Le due donazioni permettono alla Breast Unit di continuare a crescere, sostenendo da un lato la formazione avanzata dei professionisti, dall’altro un’attività organizzativa indispensabile per assicurare alle pazienti un percorso strutturato, trasparente e coerente con i più elevati standard europei.

Un impegno che si traduce in un miglioramento continuo della qualità delle cure, in linea con la missione condivisa tra Ausl di Piacenza e associazione Armonia: mettere al centro la persona e il suo percorso di cura, sostenendo il valore della professionalità, della multidisciplinarità e della ricerca di eccellenza.

“Armonia – ha sottolineato la presidente Caffi – è da sempre impegnata nella creazione di una diffusa coscienza collettiva sul tema del tumore alla mammella, della cultura del benessere femminile e della prevenzione per le donne oltre che, ovviamente, come spalla quando si scopre la malattia. Alle donne offriamo informazioni e supporto con i nostri gruppi di auto mutuo aiuto e le tante iniziative di socialità che organizziam”.

“Accanto a questo impegno sul campo, c’è il supporto che vogliamo garantire all’Ausl che si concretizza in donazioni strumentali, ma non solo: è del 2024 la donazione di un ecotomografo con sonda del valore di 36mila euro a supporto dei professionisti nella diagnostica del tumore mammario”.

“In questo scorcio del 2025 abbiamo messo in campo numerose iniziative e altre sono in calendario: dalla fisioterapia per il linfedema, al noleggio del camper che ha consentito di portare gli screening senologici all’interno della casa circondariale di Piacenza in collaborazione con Lilt”.

“Ultima in ordine di tempo, qualche settimana fa, la donazione di una bobina mammaria, del valore di 24.500 euro, per la risonanza magnetica di Castel San Giovanni. Siamo fermamente convinte che insieme si possa fare molto e saremo sempre al fianco dell’Ausl per la salute delle donne”.

